A Diego Martínez le preguntaron sobre el "noches alegres, mañanas tristes" de Benedetto y su respuesta sorprendió: "Con Darío tuvimos..."

Está claro que el ciclo de Diego Martínez como DT de Boca no terminó de la mejor manera. Pero más allá de los resultados futbolísticos, la famosa frase “noches alegres, mañanas tristes”, atribuida a Darío Benedetto quedó como uno de los episodios más marcados del entrenador en su paso por el Xeneize.

La cita textual que el Pipa le habría lanzado al exentrenador de Tigre y Cerro Porteño sobrevoló por bastante tiempo en Brandsen 805 y sus alrededores. Ya lejos del banco xeneize tras su salida en septiembre de 2024, el Gigoló decidió contar su versión sobre lo ocurrido.

La revelación de Diego Martínez sobre el supuesto "noches alegres, mañanas tristes" de Benedetto Benedetto fue perdiendo espacio en la consideración del DT y su festejo de cumpleaños N° 34, evento al que asistieron varios futbolistas del plantel de aquel entonces, generó mucha polémica en el mundo Boca y terminó sentenciando su final de ciclo. Sin embargo, el ex DT aseguró que la historia no fue tal como trascendió cuando le preguntaron por el episodio en cuestión. “¿Quién te dijo eso? ¿Dónde salió que dijo eso? Con Darío tuvimos una excelente relación”, afirmó en diálogo con Mundo Ascenso.

Diego Martínez se fue de Boca. Foto: FotoBaires Diego Martínez se fue de Boca. Foto: FotoBaires El DT habló de su frustrado ciclo en Boca En línea con eso, el técnico profundizó sobre la importancia del manejo grupal en clubes con tanta exposición como el Xeneize. “Habrá que ver los contextos, cada situación y cómo manejarlo. Si te tocó estar en un vestuario y ser futbolista, podés entender algún tipo de reacción o algo que le esté pasando a un jugador porque va más allá de un dicho. Se genera tanto afuera que termina siendo más fuerte de lo que pasa adentro”, añadió, intentando ponerle un cierre a la novela.