La confesión de Pipa Benedetto sobre sus últimos días en Boca: “Quise agarrar del cogote a…”

Darío Benedetto, ahora jugador del Querétaro mexicano, abrió su corazón en una entrevista y habló como pocas veces sobre su salida de Boca. A sus 34 años, el Pipa todavía extraña al club de sus amores, pero dejó claro que el final de su etapa en el Xeneize fue todo menos tranquilo.

"Me dolió. Yo me veía retirándome en Boca. Pero si no estoy cómodo en un lugar, no me quedo, por más que sea Boca. Me dolió en el alma salir, pero preferí irme antes que quedarme y seguir teniendo problemas, o mandarme una cagada", confesó Benedetto en diálogo con Alma en el Juego, de La Nación.

El delantero también admitió que vivió momentos de mucha tensión en su último tiempo en el club: "Varias veces quise agarrar del cogote a varios, pero me contuve. Sabía que me quedaban seis meses y que iba a hablar con Román (Riquelme) para que me diera una mano para salir", aseguró, dejando en claro que la convivencia en el vestuario no fue fácil.

Darío Benedetto, exjugador de Boca Juniors, habló con Sofi Martínez (@SofiMMartinez) sobre el mundo Boca y sobre cómo fue irse de manera anticipada del club. "Me veía retirándome en Boca", contó el delantero. Muy pronto en Alma en el Juego, la entrevista completa a Darío "Pipa"… pic.twitter.com/Vs0lwyZWV3 — LA NACION (@LANACION) December 16, 2024

Aunque evitó entrar en detalles, Benedetto dejó entrever que los problemas internos jugaron un rol clave: "La pasé mal por distintos motivos. No quiero nombrar a nadie ni meterme en el mundo Boca porque hoy no me interesa, pero en ese momento mi cabeza pedía por favor salir de ahí".

Benedetto salió del Xeneize en medio de tensiones con Diego Martínez, el DT en ese entonces. Tras un cruce fuerte con el entrenador, el Pipa perdió protagonismo y dejó de ser tenido en cuenta. Su último partido fue el 21 de abril, en el triunfo 3-2 contra River. A mediados de 2024, rescindió su contrato y se marchó en libertad de acción.

De vuelta en casa: el Pipa, en la Bombonera con la 12

De vacaciones tras finalizar la temporada con Querétaro, Benedetto regresó a Argentina y no perdió la oportunidad de volver a la Bombonera. Pero lo curioso fue que no eligió una platea VIP, sino que fue a alentar desde la popular, junto a La 12, en el empate 0-0 de Boca contra Independiente por la última fecha de la Liga Profesional.

Los números de Benedetto en Boca

El Pipa cerró su segunda etapa en el club con 96 partidos, 26 goles y tres títulos locales: dos Ligas Profesionales y una Copa de la Liga. Si se suman sus dos ciclos, Benedetto jugó 172 encuentros, marcó 71 goles y repartió 19 asistencias, además de sumar seis trofeos al palmarés.