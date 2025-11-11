Bombazo: Pipa Benedetto está a un paso de sumarse a un histórico club argentino del Ascenso

A dos semanas de haberse ido de Newell's, Darío Benedetto está negociando con un importante equipo de la Primera Nacional.

Darío Benedetto, que hace algunos pocos años supo ser el gran goleador del fútbol argentino y hasta llegó a ser convocado para la Selección, atraviesa una sequía insólita. No mete goles hace casi dos años, desde que anotara por última vez con Boca en el triunfo por 2-0 sobre Tigre el 5 de febrero del 2024.

A partir de entonces, jugó unos 1748 minutos, repartidos en 38 partidos partidos diferentes con las camisetas del Xeneize, del Queretaro de México, Olimpia de Paraguay y Newell's Old Boys, sin poder convertir. Hace unas dos semanas quedó libre luego de rescindir su contrato con la Lepra tras disputar solo 9 encuentros. Y pensando en el 2026, ya se encuentra negociando con un histórico club del Ascenso.

Pipa Benedetto, a un paso de sumarse a Almirante Brown Almirante Brown Almirante Brown incorporaría al Pipa Benedetto para la temporada 2026. @Club_AlteBrown El equipo en cuestión es Almirante Brown que viene de dos muy malos años en la Primera Nacional, en los que estuvo más cerca del descenso que de pelear por subir a la Liga Profesional. Sin ir más lejos, este 2025 quedó sin chances de entrar al reducido con varias fechas de anticipación y terminó 14° en la Zona B con 36 puntos en 34 partidos,

Con el objetivo de dejar atrás estas paupérrimas campañas, la Fragata, con Walter Erviti como director deportivo, pretende dar el salto de calidad en el armado del plantel y el gran refuerzo estrella que tiene en la mira para el 2026 es el Pipa Benedetto, quien podría tener en la Segunda División una gran oportunidad de reencontrarse con el gol.