Bombazo en Newell's: Darío Benedetto rescindirá su contrato, tras nueve partidos y cero goles

Luego de la salida de Cristian Fabbiani y sin lugar en el plantel de Lucas Bernardi, Darío Benedetto acordó su desvinculación del club rosarino.

El delantero, que había llegado con grandes expectativas, no logró destacarse en el equipo rosarino.

La etapa de Darío Benedetto en Newell’s Old Boys está a punto de llegar a su fin. El delantero, que había despertado una gran expectativa con su llegada al fútbol rosarino, no logró adaptarse ni recuperar su nivel y rescindirá su contrato en las próximas horas.

La noticia se produce apenas tres meses después de su desembarco en el club, donde el ex Boca Juniors y Olympique de Marsella disputó nueve partidos, sin convertir goles y con una sola asistencia.

La situación del atacante se definió tras la salida del entrenador Cristian Fabbiani, quien había impulsado su incorporación. Con la llegada interina de Lucas Bernardi al banco, el nuevo DT decidió no tenerlo en cuenta, según informó el periodista Agustín Malvestitti.

Fin de ciclo para Darío Benedetto A pesar de que desde el club le ofrecieron la posibilidad de quedarse para "pelear por un lugar", Benedetto, de 35 años, optó por rescindir su contrato y buscar un nuevo destino futbolístico. Así, cerrará su paso por Newell's sin penas ni glorias, sumando un nuevo capítulo a una etapa de altibajos en su carrera.