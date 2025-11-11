Mundial Sub 17: en un final dramático, Chile quedó afuera en primera fase pese a ganarle a Canadá

La Selección de Chile quedó cuarta del Grupo K del Mundial Sub 17 por diferencia de gol, ya que los cuatro equipos quedaron empatados en 4 puntos.

La Selección de Chile quedó eliminada del Mundial Sub 17 pese a imponerse en la última fecha de la primera fase por 2-1 contra Canadá, triunfo que no le sirvió tras el triunfo de Uganda ante Francia y ser los trasandinos el equipo con peor diferencia de gol de un grupo que acabó con cuádruple empate a 4 puntos.

Pese a arrancar la jornada cerrando el grupo K con solo 1 punto, el conseguido al empatar contra el combinado africano, los chilenos llegaban con opciones de clasificarse para los dieciseisavos de final, para lo cual era esencial, como mínimo, acabar entre los tres primeros para ser uno de los mejores terceros.

El triunfo ante Canadá no le alcanzó a Chile Chile Canadá Mundial Sub 17 Chile venció a Canadá, pero no le alcanzó. @LaRoja Ese objetivo pareció estar lejos en la primera mitad, en la que Canadá fue claramente superior de la mano de un inspirado Kevin Khan. El centrocampista del Feyenoord neerlandés, imparable, asistió a Shola Jimoh para que este adelantase a los suyos con un disparo cruzado al minuto 31.

El paso por los vestuarios cambió la dinámica, pues una Chile mejor posicionada comenzó a crear algo más de peligro, hasta que a los 54 minutos una falta lateral despejada por la defensa la colgó de tijera al interior del área Matías Orellana. Capturó el balón antes de que saliera Martín Jiménez y puso un centro al área que remató bajo el travesaño Zidane Yáñez para hacer el empate.

Fue el inicio de la remontada que llegó solo diez minutos después, en el 64', cuando una mala salida de balón de Canadá facilitó una acción ofensiva del rival. Yastin Cuevas, tras capturar el rechace de un primer centro que no fue efectivo, logró colgar el balón al área en dirección a Orellana. Falló el zaguero en su remate inicial, pero el esférico se le quedó a los pies y a la segunda superó al arquero.