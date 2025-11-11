La Selección argentina ya tiene rival para los dieciseisavos del Mundial Sub 17

La Selección argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente, ganó sus tres partidos en la fase de grupos y terminó como el equipo mejor clasificado.

La Selección argentina enfrentará a México por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 que se está celebrando en Qatar. El elenco dirigido por Diego Placente viene de ganar los tres partidos de la fase de grupos, con un goleada por 7 a 0 ante Fiyi y consiguió el lugar más alto de los clasificados por puntaje, y ahora le tocará medirse con los mexicanos, quien finalizó como último de los mejores terceros.

#Sub17 Copa del Mundo #Qatar2025 #U17WC

México será el rival de Argentina en los 16avos de final de la Copa del Mundo Sub 17. pic.twitter.com/E4DiajuR34 — Selección Argentina (@Argentina) November 11, 2025



México será el rival de Argentina en los 16avos de final de la Copa del Mundo Sub 17. pic.twitter.com/E4DiajuR34 — Selección Argentina (@Argentina) November 11, 2025 Cruces de 16avos. de final del Mundial Sub 17 sub 17 Quedaron definidos los cruces de 16avos. de final del Mundial Sub 17. X Las selecciones de Burkina Faso, Uganda, Mali y México fueros las últimas en clasificarse para los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 que se disputa en Qatar hasta el 27 de noviembre, tras la tercera jornada de fase de grupos.

Debido a los últimos resultados de la jornada, que se cerró con el Nueva Zelanda 1-4 Austria, la selección de México consiguió la clasificación. Los pupilos de Carino Carlos consiguieron la trigesimosegunda plaza de dieciseisavos como octava mejor tercera, con tres puntos y una diferencia de goles de -2.

La FIFA armó el cuadro final de acuerdo a una tabla general, del 1 al 32, emparejando al mejor primero con el peor tercero, el segundo con el trigésimo primero, y así sucesivamente.

Las que se quedan en el camino tras la fase de grupos son: Bolivia, Nueva Caledonia, Emiratos Árabes Unidos, Fiyi, Haití, Costa de Marfil, El Salvador, Honduras, Tayikistán, Panamá, Chile, Nueva Zelanda (cuartas de grupo), Arabia Saudí, Indonesia, Catar y Costa Rica (peores terceras).