El golazo olímpico de Zambia a Brasil en el Mundial Sub 17 y el imperdible festejo de los jugadores

Zambia igualó 1-1 con Brasil por la última fecha de la fase de grupos con un espectacular tanto de Jonathan Kalimina desde el saque de esquina.

Por la tercera y última fecha del Grupo H, el elenco africano y el sudamericano empataron 1-1, resultado con el que ambos combinados finalizaron en las primeras dos posiciones de su zona con 7 puntos cada uno, aunque con la Canarinha a la cabeza por diferencia de gol.

El gol olímpico de Zambia a Brasil y el baile de los jugadores para festejar El gol olímpico de Zambia a Brasil y el baile de los jugadores para festejar Pero el marcador final no fue lo más destacado del encuentro, sino con lo que sucedió con el gol del equipo del sur de África. Jonathan Kalimina debía sacar un córner a los 25 minutos del primer tiempo y, al ver que el arquero y defensores rivales estaban mal posicionados en el área, en vez de enviar el centro, decidió patear al arco. Su ejecución fue precisa y la pelota terminó entrando sin inconvenientes.

Y como si no fuera suficiente con semejante golazo olímpico, los futbolistas decidieron coronar la anotación con un festejo aún más espectacular. Los diez jugadores de campo se juntaron en la esquina donde se ejecutó la pelota parada y comenzaron a bailar de manera muy alegre y con una coreografía bien elaborada.