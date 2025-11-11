Sufre Costas: las dos importantes bajas que sufrió Racing por lesión para la última fecha ante Newell's

Racing se juega mucho este domingo contra Newell's, pero no podrá contar con dos titulares que terminaron tocados tras el triunfo sobre Defensa y Justicia.

Racing se juega mucho este domingo en la última fecha del torneo Clausura. Deberá enfrentar a Newell's Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa con la necesidad de ganar para asegurarse la clasificación a los playoffs sin depender de otros resultados y, además, ilusionarse con meterse en la Copa Libertadores 2026 por puntos en la Tabla Anual.

Para este duelo, Gustavo Costas puede recuperar algunas piezas como Gabriel Rojas y Tomás Conechny, que se reincorporaron a los entrenamientos. Pero así como vuelven algunos nombres, también pierde a otros dos muy importantes que fueron titulares el último sábado en el triunfo ante Defensa y Justicia y terminaron tocados.

Marcos Rojo y Luciano Vietto no jugarán ante Newell's Marcos Rojo Racing Marcos Rojo no jugará contra Newell's por lesión. @RacingClub Se trata de Marcos Rojo y Luciano Vietto. Ambos formaron parte del once inicial frente al Halcón, pero debieron ser reemplazados en el entretiempo por molestias físicas por Marco Di Cesare y Agustín Almendra, respectivamente. tres días después, finalmente se supo el grado de sus lesiones.

Luciano Vietto Luciano Vietto tampoco dirá presente en Rosario. @RacingClub Los dos experimentados futbolistas sufrieron desgarro en el sóleo. En el caso del defensor, fue en el izquierdo, mientras que el mediocampista fue afectado en el derecho. Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo requerirá su recuperación, pero ya es un hecho que se perderán el partido contra Newell's.

Qué necesita Racing para entrar en la Libertadores 2026 Racing ya sabe que, de mínima, juagará la Copa Sudamericana el año próximo, aunque el gran objetivo es volver a disputar la Libertadores. Para entrar, la forma más directa es ganar el torneo Clausura, la única vía que le permite meterse en la fase de grupos. Si no, tiene la posibilidad de ir a la fase previa por la Tabla Anual.