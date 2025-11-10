Independiente venció 1-0 a Deportivo Riestra de manera agónica y sueña con la Sudamericana

Independiente le ganó como visitante por 1-0 a Deportivo Riestra (que no perdía como local hacía 27 partidos, desde el año pasado) en el partido disputado esta noche en el estadio Guillermo Laza por la decimoquinta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025.

En un encuentro en el que parecía que todo terminaría en un magro empate 0-0, el único gol de la noche llegó en el quinto minuto de descuento del segundo tiempo, por medio del extremo Santiago Montiel, que definió de zurda desde el área grande.

En un partido en el que las jugadas de peligro tardaron en llegar, como es costumbre en Nueva Pompeya, la primera llegada fue del local, a los 40 minutos del primer tiempo, con un mano a mano por izquierda del volante Pedro Ramírez, que remató al cuerpo del arquero Rodrigo Rey. Un minuto más tarde tuvo la primera el Rojo, mediante un disparo lejano y ancho del mediocampista Rodrigo Fernández Cedrés.

La más clara de la primera etapa se dio a los 42 minutos, cuando el atacante Alexander Díaz prolongó un pase largo para habilitar al delantero Antony Alonso, cuyo tiro bajo fue desviado por Rey.

La primera del complemento fue de la visita, a los cinco minutos y por medio del enganche Luciano Cabral, quien controló con el taco y jugó una pared con el defensor Leonardo Godoy para luego definir con una volea, que se fue al córner. Cinco minutos después, un centro desde la derecha al primer palo fue rematado de primera por el delantero Jonathan Herrera, que no pudo superar al guardameta del Rey de Copas.

A los 27 minutos, el extremo Santiago Montiel avanzó por derecha y probó con un remate lejano, que no tuvo dirección y fue desviado al tiro de esquina por el arquero Ignacio Arce. En una jugada preparada, a los 31 minutos, el volante Gabriel Obredor quedó mano a mano con Rey, quien pudo achicar a tiempo para alejar la pelota, aunque recibió una patada en la mano derecha.

En 36 minutos de la segunda mitad, el delantero Matías Abaldo remató desde el borde del área, con un tiro que fue desviado por un defensor y cambió de palo, pero, de todas formas, Arce reaccionó a tiempo y pudo contener.

El único gol de la noche llegó sobre la hora, a los cinco minutos de descuento, con un lateral al área que fue pivoteado por Cabral y definido de primera por Montiel, con un remate que entró bajo por el poste derecho de Arce, para el 1-0 final.

Con el triunfo, Independiente es duodécimo en la zona B, con 15 puntos, y en la tabla anual, con 44 unidades, por lo que deberá ganar en la última fecha y esperar que se libere algún cupo para jugar la Copa Sudamericana. Por su parte, Riestra quedó quinto en la anual y se aleja de la Libertadores.

En la última fecha, los dirigidos por Gustavo Quinteros cerrarán el año recibiendo a Rosario Central, mientras que el Malevo deberá visitar a Godoy Cruz. Ambos partidos son con fecha y horario a confirmar.

Fuente: NA

