La contundente sentencia de Costas tras el importantísimo triunfo de Racing ante Defensa: "Tenemos que apostar por..."

Gustavo Costas habló sobre los objetivos que le quedan a Racing en este 2025. También se refirió a su continuidad tras el ofrecimiento de Diego Milito.

Racing obtuvo un importantísimo triunfo este sábado por la tarde ante Defensa y Justicia por la fecha 15 del torneo Clausura. Con un gol de Duván Vergara al minuto 40 del primer tiempo, se impuso 1-0 en un Cilindro de Avellaneda vacío por la sanción de Aprevide y quedó al borde de asegurarse la clasificación a los playoffs.

Al equipo de Gustavo Costas le queda ahora el último duelo de la primera fase frente a Newell's en Rosario para confirmar su continuidad en la lucha por el título y también soñar con meterse en la próxima Copa Libertadores, lo cual parece casi imposible por puntos en la Tabla Anual, más después de la derrota de Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina.

La sentencia de Costas tras el triunfo de Racing ante Defensa La sentencia de Costas tras el triunfo de Racing ante Defensa Sin embrago, el DT blanquiceleste no quiere especular y habló en conferencia de prensa de lo que se le viene a la Academia: "Tenemos que convencernos nosotros. Lo de Flamengo todavía nos duele, porque era un sueño que teníamos todos, los hinchas, los jugadores y el cuerpo técnico. Estamos todavía con esa ira, pero tenemos que superarla. Por eso estos partidos eran complicadísimos", reconoció en primer término.

"El otro día (contra Central Córdoba) era muy difícil para nosotros. Sacamos un empate y para que es punto valiera teníamos que ganar hoy sí o sí", apuntó a continuación. Y fue tajante respecto de sus objetivos de aquí a fin de año: "Tenemos que convencernos de que todavía hay un campeonato de por medio y que tenemos que apostar por eso, más allá de entrar o no a la Copa Libertadores. Hay que ganar el campeonato porque somos un equipo grande y tenemos que apuntar siempre arriba", sostuvo.