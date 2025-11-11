Presenta:

Días y horarios confirmados para la fecha 16 del Clausura: así será la definición del campeonato

La LPF publicó el cronograma de la última fecha del torneo Clausura, donde se definirán los dos descensos, los clasificados a playoffs y el ingreso a las copas.

MDZ Deportes

La Liga Profesional confirmó la agenda para la última fecha del campeonato, la que define todo.

La Liga Profesional de Fútbol reveló el cronograma para la fecha 16 del torneo Clausura, en el que se definirán los clasificados a los playoffs, los dos descensos y los equipos que jugarán copas internacionales (Libertadores y Sudamericana) 2026, a la espera de que se liberen -o no- algunos cupos extras.

Los dos descensos se definirán este sábado

En lo que respecta a la lucha por la permanencia, todo se decidirá el sábado 15 noviembre. Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan en Mar del Plata desde las 17 en un duelo mano a mano por quedarse en Primera y, en simultáneo, Godoy Cruz irá por la heroica ante Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte. El Tomba está último en la tabla anual y lo máximo a lo que puede aspirar es a un desempate: está obligado a ganar y que el Tiburón no sume de a tres para forzarlo.

River juega el domingo y deberá esperar para saber si va al Repechaje de la Libertadores

Por otra parte, el ingreso al Repechaje de la Copa Libertadores se definirá el domingo 16. River visitará a Vélez en Liniers desde las 17 con la obligación de triunfar si quiere mantener viva la ilusión, aunque no depende de sí mismo. Ese mismo día, desde las 20:15, deberá esperar que Argentinos Juniors no sume de a tres contra Estudiantes para quedarse con el tercer lugar de la tabla anual (si hay empate en La Plata, el Millonario debe ganar por dos goles de diferencia o más).

Cabe recordar que, en caso de que el campeón del Clausura sea Boca, Rosario Central (los dos mejores ubicados que ya tiene su lugar asegurado) o quién quede tercero de la anual, se liberará un cupo extra para que el cuarto ingrese al Repechaje de la Libertadores.

El cronograma de la fecha 16 del torneo Clausura:

Viernes 14 de noviembre:

  • Lanús – Atlético Tucumán a las 20

Sábado 15 de noviembre:

  • Aldosivi – San Martín de San Juan a las 17
  • Godoy Cruz – Deportivo Riestra a las 17
  • San Lorenzo – Sarmiento a las 19:15
  • Independiente – Rosario Central a las 21:30

Domingo 16 de noviembre:

  • Instituto – Talleres a las 17
  • Vélez – River a las 17
  • Estudiantes de La Plata – Argentinos Juniors 20:15
  • Newell´s – Racing a las 20:15
  • Boca – Tigre a las 20:15
  • Central Córdoba (SdE) – Banfield a las 20:15

Lunes 17 de noviembre:

  • Barracas Central – Huracán a las 17
  • Belgrano de Córdoba – Unión de Santa Fe a las 17
  • Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia de Mendoza a las 17
  • Platense – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19:30

