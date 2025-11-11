Días y horarios confirmados para la fecha 16 del Clausura: así será la definición del campeonato

La LPF publicó el cronograma de la última fecha del torneo Clausura, donde se definirán los dos descensos, los clasificados a playoffs y el ingreso a las copas.

La Liga Profesional de Fútbol reveló el cronograma para la fecha 16 del torneo Clausura, en el que se definirán los clasificados a los playoffs, los dos descensos y los equipos que jugarán copas internacionales (Libertadores y Sudamericana) 2026, a la espera de que se liberen -o no- algunos cupos extras.

Los dos descensos se definirán este sábado En lo que respecta a la lucha por la permanencia, todo se decidirá el sábado 15 noviembre. Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan en Mar del Plata desde las 17 en un duelo mano a mano por quedarse en Primera y, en simultáneo, Godoy Cruz irá por la heroica ante Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte. El Tomba está último en la tabla anual y lo máximo a lo que puede aspirar es a un desempate: está obligado a ganar y que el Tiburón no sume de a tres para forzarlo.

River juega el domingo y deberá esperar para saber si va al Repechaje de la Libertadores Por otra parte, el ingreso al Repechaje de la Copa Libertadores se definirá el domingo 16. River visitará a Vélez en Liniers desde las 17 con la obligación de triunfar si quiere mantener viva la ilusión, aunque no depende de sí mismo. Ese mismo día, desde las 20:15, deberá esperar que Argentinos Juniors no sume de a tres contra Estudiantes para quedarse con el tercer lugar de la tabla anual (si hay empate en La Plata, el Millonario debe ganar por dos goles de diferencia o más).

Cabe recordar que, en caso de que el campeón del Clausura sea Boca, Rosario Central (los dos mejores ubicados que ya tiene su lugar asegurado) o quién quede tercero de la anual, se liberará un cupo extra para que el cuarto ingrese al Repechaje de la Libertadores.

El cronograma de la fecha 16 del torneo Clausura: Viernes 14 de noviembre: