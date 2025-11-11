Días y horarios confirmados para la fecha 16 del Clausura: así será la definición del campeonato
La LPF publicó el cronograma de la última fecha del torneo Clausura, donde se definirán los dos descensos, los clasificados a playoffs y el ingreso a las copas.
La Liga Profesional de Fútbol reveló el cronograma para la fecha 16 del torneo Clausura, en el que se definirán los clasificados a los playoffs, los dos descensos y los equipos que jugarán copas internacionales (Libertadores y Sudamericana) 2026, a la espera de que se liberen -o no- algunos cupos extras.
Los dos descensos se definirán este sábado
En lo que respecta a la lucha por la permanencia, todo se decidirá el sábado 15 noviembre. Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan en Mar del Plata desde las 17 en un duelo mano a mano por quedarse en Primera y, en simultáneo, Godoy Cruz irá por la heroica ante Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte. El Tomba está último en la tabla anual y lo máximo a lo que puede aspirar es a un desempate: está obligado a ganar y que el Tiburón no sume de a tres para forzarlo.
River juega el domingo y deberá esperar para saber si va al Repechaje de la Libertadores
Por otra parte, el ingreso al Repechaje de la Copa Libertadores se definirá el domingo 16. River visitará a Vélez en Liniers desde las 17 con la obligación de triunfar si quiere mantener viva la ilusión, aunque no depende de sí mismo. Ese mismo día, desde las 20:15, deberá esperar que Argentinos Juniors no sume de a tres contra Estudiantes para quedarse con el tercer lugar de la tabla anual (si hay empate en La Plata, el Millonario debe ganar por dos goles de diferencia o más).
Cabe recordar que, en caso de que el campeón del Clausura sea Boca, Rosario Central (los dos mejores ubicados que ya tiene su lugar asegurado) o quién quede tercero de la anual, se liberará un cupo extra para que el cuarto ingrese al Repechaje de la Libertadores.
El cronograma de la fecha 16 del torneo Clausura:
Viernes 14 de noviembre:
- Lanús – Atlético Tucumán a las 20
Sábado 15 de noviembre:
- Aldosivi – San Martín de San Juan a las 17
- Godoy Cruz – Deportivo Riestra a las 17
- San Lorenzo – Sarmiento a las 19:15
- Independiente – Rosario Central a las 21:30
Domingo 16 de noviembre:
- Instituto – Talleres a las 17
- Vélez – River a las 17
- Estudiantes de La Plata – Argentinos Juniors 20:15
- Newell´s – Racing a las 20:15
- Boca – Tigre a las 20:15
- Central Córdoba (SdE) – Banfield a las 20:15
Lunes 17 de noviembre:
- Barracas Central – Huracán a las 17
- Belgrano de Córdoba – Unión de Santa Fe a las 17
- Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia de Mendoza a las 17
- Platense – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19:30