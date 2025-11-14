El ultimátum de una figura de San Lorenzo a la dirigencia: se podría considerar jugador libre

Una de las piezas claves del San Lorenzo de Ayude le hizo un contundente pedido a la dirigencia y en caso de no cumplirlo, se considerará jugador libre.

La crisis en San Lorenzo no tiene fin. Luego del tremendo comunicado que publicaron los jugadores (luego lo borraron) en el que reclamaron falta de pagos, malas condiciones laborales y promesas incumplidas por parte de la dirigencia, ahora se le sumó un nuevo reclamo por parte de Johan Romaña, una de las figuras del equipo de Damián Ayude.

El fuerte reclamo de Johan Romañan a la dirigencia del Ciclón El pasado jueves por la noche, el defensor colombiano intimó al club para cobrar lo que le deben. En su reclamo a través de agremiados, el jugador pide que le abonen el sueldo de octubre (había sido actualizado hace unos meses atrás mediante una adenda en su contrato) que sería un total de 200 mil dólares.

En caso de que no cumplan con el pedido de Romaña en las próximas 48 horas, el exfutbolista de Olimpia de Paraguay podría considerarse jugador libre a pesar de que su contrato con el elenco azulgrana es hasta diciembre de 2026.

Romaña San Lorenzo.JPG Johan Romaña reclama una deuda de 200 mil dólares y si en 48 horas no le pagan, se considerará jugador libre. FotoBaires Las dos nuevas inhibiciones que cayeron en San Lorenzo Sumado al reclamo de Johan Romaña, San Lorenzo también recibió otra pésima noticia: en las últimas horas llegaron dos nuevas inhibiciones desde la FIFA y en total ya son ¡14! las que acumula el club. En esta ocasión los montos no se dieron a conocer, pero se comenta que serían reclamos por derechos de formación. No obstante, el número que tendría que pagar el Ciclón para poder incorporar en el próximo mercado de pases es de casi 3 millones de dólares.