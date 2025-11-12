Se agrava la crisis en San Lorenzo: el duro comunicado del plantel profesional contra la dirigencia

El plantel profesional emitió un comunicado conjunto en el que expresó su malestar por la situación económica y laboral que atraviesa el club.

Los jugadores de San Lorenzo dieron a conocer este miércoles un comunicado oficial en el que manifestaron su “profunda preocupación y malestar” por la delicada situación que atraviesa la institución. En el texto, difundido a través de redes sociales, denunciaron falta de pagos, malas condiciones laborales y promesas incumplidas por parte de la dirigencia.

“Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”, expresaron los futbolistas.

Fuerte reclamo del plantel de San Lorenzo El comunicado, firmado de manera conjunta por el plantel, también detalla otras falencias diarias en las instalaciones del club. “A ello se suman otras dificultades que padecemos a diario: la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas”, señala el documento.

Pese a la tensión creciente, los jugadores de San Lorenzo subrayaron que mantuvieron su compromiso con el club y los hinchas. “Durante todo este tiempo hemos sido pacientes, responsables y respetuosos. Continuamos entrenando, compitiendo y representando al club con el mayor compromiso posible”, afirmaron.

El texto concluye con un mensaje que trasciende el plano económico: “No se trata solo de una cuestión económica, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece. Esperamos que las autoridades del club actúen con responsabilidad y compromiso para encontrar una solución urgente".