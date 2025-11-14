¡Forza, Boca! La pintoresca historia del hincha genovés al que abrazó el Changuito Zeballos en el festejo de su gol a River

Iván, fanático de Sampdoria y Boca, vivió un momento único en su primera visita a la Bombonera. Y terminó en una postal inesperada.

Iván Grallinu todavía no puede creer lo que vivió en la Bombonera. En su primera visita al Templo, el hincha genovés de Sampdoria y fanático de Boca terminó en el abrazo de Exequiel Zeballos en pleno festejo del gol ante River, en una escena que lo marcó para siempre.

“Fue como ganar la lotería entre 55.000 personas, pura coincidencia, algo mágico”, le contó a Olé desde Italia. Su pasión por el Xeneize nació de chico, cuando veía el campeonato argentino por TV. La fuerza de La 12 lo atrapó al instante, y desde aquel entonces soñó con vivir un partido en la Bombonera. En 2023 dio el primer paso viajando a Río por la final de la Libertadores, pero sin entradas solo pudo vivir la previa junto a miles de hinchas.

Este año no falló: apenas salió el fixture, compró el pasaje a Buenos Aires y se aseguró su entrada gracias a amigos que había hecho en Brasil. Quería cumplir el sueño del Superclásico. Y el destino le tenía guardado un premio mayor.

El momento del festejo de Zeballos en el celular del hincha genovés El festejo de Zeballos desde el celular de Iván Grallinu El festejo de Zeballos desde el celular de Iván Grallinu. Video: Diario Olé. Su lugar asignado era en la fila 21, pero terminó en la primera fila por pura camaradería. Se acercó a sacarse fotos, charló con un grupo de hinchas y lo invitaron a compartir dos asientos entre tres. “Me recibieron como uno de ellos”, contó. Desde ahí, todo cambió: cuando Zeballos corrió hacia el alambrado, fue directo a esa esquina donde estaba Iván.

El momento quedó inmortalizado en la foto que tomó Andrés Boca Fotos y también en un video del propio italiano. “Lo tenía en la mano para grabar la jugada, pero falló. Cuando vino el festejo, empecé a grabar… y de repente lo tenía encima. Saltó hacia mí. Nos gritamos ‘¡vaaaaoooos!’ en la cara. Ese instante fue indescriptible”.