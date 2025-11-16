Fue multicampeón con Boca, jugó un Mundial y es presidente de Midland, que ascendió a la Primera Nacional

El histórico arquero campeón con el Xeneize vive otro hito: acompañó a Midland en el salto deportivo más grande de su historia.

Midland vivió el acontecimiento más importante en su siglo de vida: por primera vez, competirá en la Primera Nacional. La coronación llegó tras imponerse en los dos torneos de la temporada —Apertura y Clausura—, una campaña que convirtió al equipo en campeón absoluto de la Primera B Metro y le abrió la puerta al tan ansiado ascenso.

Para un club de raíz humilde, el logro representa un salto gigantesco dentro del mapa futbolístico argentino.

¡Bi-Campeón de La Primera B Metropolitana, ganando el Apertura y Clausura!



¡Bi-Campeón de La Primera B Metropolitana, ganando el Apertura y Clausura! pic.twitter.com/acIOYH0cLG — Club Atlético Ferrocarril Midland (@PrensaMidland) November 15, 2025 Agustín Orión, del arco de Boca a un rol decisivo en el ascenso Entre los nombres que hicieron posible esta transformación aparece Agustín Orión, protagonista de una segunda carrera tan sorprendente como efectiva. El exarquero, multicampeón con Boca Juniors y con recorrido internacional, decidió involucrarse de lleno en la gestión apenas colgó los guantes. Primero acompañó como vicepresidente a su hermano Sebastián en el ascenso de 2023 y, desde mediados de este año, asumió la presidencia y consolidó un proyecto ambicioso.

agustín orión midland1 Agustín Orión, en su rol de presidente de Midland, junto a los otros dirigentes, entre ellos su hermano Sebastián y el Huevo Rondina. Instagram @orionagus Antes de su irrupción como dirigente, Orión acumuló una carrera marcada por títulos y desafíos de alto nivel. Fue campeón con San Lorenzo en el Clausura 2007 y volvió a festejar con Estudiantes en el Apertura 2010, ambos bajo entrenadores que marcaron una época (Ramón Díaz y Alejandro Sabella). Su llegada a Boca, a mediados de 2011, lo encontró en su mejor momento: era uno de los arqueros más destacados del país.

En el Xeneize se convirtió en pieza clave desde el primer día. Ganó el Apertura 2011 con apenas seis goles en contra en 19 fechas, disputó la final de la Copa Libertadores 2012, peleó el Clausura de aquel año y sumó la Copa Argentina. Permaneció en la institución hasta 2016, acumulando 203 partidos, cuatro títulos y varios años como capitán y referente del plantel.