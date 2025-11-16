Fue multicampeón con Boca, jugó un Mundial y es presidente de Midland, que ascendió a la Primera Nacional
El histórico arquero campeón con el Xeneize vive otro hito: acompañó a Midland en el salto deportivo más grande de su historia.
Midland vivió el acontecimiento más importante en su siglo de vida: por primera vez, competirá en la Primera Nacional. La coronación llegó tras imponerse en los dos torneos de la temporada —Apertura y Clausura—, una campaña que convirtió al equipo en campeón absoluto de la Primera B Metro y le abrió la puerta al tan ansiado ascenso.
Para un club de raíz humilde, el logro representa un salto gigantesco dentro del mapa futbolístico argentino.
Agustín Orión, del arco de Boca a un rol decisivo en el ascenso
Entre los nombres que hicieron posible esta transformación aparece Agustín Orión, protagonista de una segunda carrera tan sorprendente como efectiva. El exarquero, multicampeón con Boca Juniors y con recorrido internacional, decidió involucrarse de lleno en la gestión apenas colgó los guantes. Primero acompañó como vicepresidente a su hermano Sebastián en el ascenso de 2023 y, desde mediados de este año, asumió la presidencia y consolidó un proyecto ambicioso.
Antes de su irrupción como dirigente, Orión acumuló una carrera marcada por títulos y desafíos de alto nivel. Fue campeón con San Lorenzo en el Clausura 2007 y volvió a festejar con Estudiantes en el Apertura 2010, ambos bajo entrenadores que marcaron una época (Ramón Díaz y Alejandro Sabella). Su llegada a Boca, a mediados de 2011, lo encontró en su mejor momento: era uno de los arqueros más destacados del país.
En el Xeneize se convirtió en pieza clave desde el primer día. Ganó el Apertura 2011 con apenas seis goles en contra en 19 fechas, disputó la final de la Copa Libertadores 2012, peleó el Clausura de aquel año y sumó la Copa Argentina. Permaneció en la institución hasta 2016, acumulando 203 partidos, cuatro títulos y varios años como capitán y referente del plantel.
Su rendimiento lo llevó a ser parte de la Selección argentina. Fue convocado por Alejandro Sabella durante las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014 y formó parte del plantel que terminó como subcampeón del mundo. Aunque no tuvo minutos oficiales —solo atajó en dos amistosos ante Brasil en 2012—, integró un grupo que quedó marcado en la memoria del fútbol argentino.
Los títulos de Orión en Boca
- Apertura 2011
- Copa Argentina 2012
- Campeonato 2015
- Copa Argentina 2015