Sabella, un peronista melenudo que militaba y casi gana la final

El ex DT de la Selección argentina Alejandro Sabella murió este martes a los 66 años y las repercusiones no tardarán en llegar. Sin embargo no es difícil profetizar desde qué espacio político es más probable que lleguen las condolencias. Porque, más allá de que el técnico mantuviera ciertas reservas, supo definir con claridad la ideología con la que se identificaba.

Incluso con la exposición que implicaba ser director técnico de la escuadra nacional, "Pachorra" siempre mantuvo una línea. Se animó a reivindicar a la "juventud idealista" de los 70' y no le costaba nada defender al kirchnerismo, movimiento que caracterizaba como "el que más ha pensado en un país distributivo".

En una entrevista que le dio a La Garganta Poderosa en mayo de 2014, fue incluso más allá, y defendió la intervención estatal contra el libre mercado, para que se establecieran "políticas que den mayores posibilidades a los que menos tienen".

Sabella en la portada de "La Garganta Poderosa". Atrás, fotos de desaparecidos.

Militancia

Si bien el recordado DT saltó a la fama cuando comenzó a jugar y dirigir equipos de fútbol, recalcaba que su contacto con los sectores populares había comenzado mucho antes. Durante su juventud había militado en barrios pobres haciendo "actividades sociales para colaborar con los que más necesitaban"; en sintonía con los intereses de una generación que intervino activamente en su etapa histórica.

Melenudo: Sabella en los 70´.

"Soy progresista -repetía Sabella-. Desde chico ya escuchaba y leía lo que decía el peronismo".

Los focos se posaron en otros y el mundial de 2014 quedó atrás, pero él siguió opinando. Una vez lo invitaron a intervenir en el Centro Cultural Caras y Caretas, un espacio de claras simpatías K. "Pachorra" no se guardó nada y expresó su visión del fútbol:

Sabella



Porque ya no te soportamos más 2020, y no queremos más razones para odiarte, ya hace rato te odiamos.



Sabella, último DT que nos llevó a una final, buen tipo, peronista, respetadísimo.



Gracias por todo Pachorra



uD83DuDC94 pic.twitter.com/wpPVCPqQ4t — ¿Por qué es tendencia? (@Tendencia_Peron) December 8, 2020

Más tarde, cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro Sinceramente -un hecho que, en la práctica, significó la recta final para la campaña presidencial del Frente de Todos-, Sabella estuvo en primera fila junto a su esposa.