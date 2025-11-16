Tormentas con granizo y vientos con ráfagas de hasta 75 km/h: las provincias en alerta hoy

Este domingo 16 de noviembre, gran parte del país continúa bajo alertas meteorológicas por tormentas , lluvias intensas y fuertes vientos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las advertencias alcanzan al Litoral, el Noreste y el centro de Argentina, con fenómenos de diversa intensidad que se mantendrán durante toda la jornada.

Las alertas naranjas por tormentas rigen para Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe y el centro y este de Córdoba. De acuerdo con el SMN, "el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y caída de granizo de diversos tamaños".

Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual .

Además, el organismo emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, norte y oeste de Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán y sectores del oeste de Chaco y Formosa. En estas zonas, las tormentas podrían presentarse con granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y abundante agua en períodos breves.

Varias provincias del Litoral y el centro argentino se preparan para un domingo con condiciones inestables y riesgo meteorológico.

Por otro lado, una alerta amarilla por vientos del sector sur alcanza a Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba, La Pampa, provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe. El SMN advirtió que "el área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden superar los 75 km/h". En las provincias de Cuyo, las ráfagas serían más leves, cercanas a los 30 km/h.

Embed - Recomendaciones Ante Vientos Fuertes

El SMN recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales.