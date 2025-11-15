Pronóstico del SMN: sábado inestable en Mendoza con tormentas, zonda y posible granizo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable en Mendoza, con posibilidad de tormentas y zonda en precordillera.

Este sábado 15 de noviembre llega con un escenario climático muy variable en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada arranca con cielo parcialmente nublado y temperatura mínima de alrededor de 16 grados, mientras que la máxima podría trepar hasta 31 grados, en un marco de calor húmedo previo al mal tiempo.

Tanto el SMN como Contingencias Climáticas coinciden en que el día estará atravesado por tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y la noche. También existe probabilidad de granizo, un fenómeno posible por la fuerte inestabilidad que se prevé en el área.

Pronóstico: zonda y frente frío en camino Contingencias Climáticas advierte además sobre la presencia de viento zonda en precordillera y en Malargüe, lo que puede generar reducción de la visibilidad y aumento momentáneo de la temperatura. Durante la tarde se esperan vientos algo fuertes del sector sur, vinculados al ingreso de un frente frío, que provocará un descenso marcado de las condiciones hacia la noche y podría activar nuevas tormentas.

Qué se recomienda Las autoridades sugieren: