Mendoza en alerta por tormentas con granizo: el SMN anticipa lluvias durante la tarde y noche

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca toda la provincia de Mendoza. El organismo informó que el fenómeno se desarrollará durante la tarde y la noche de este viernes extendiéndose incluso a las primeras horas de la madrugada del sábado.

Según el informe, "el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica".

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual en algunos sectores.

mapa_alertas (15) Mendoza se prepara para una tarde y noche de tormentas con granizo y ráfagas intensas. El pronóstico general indica una jornada con nubosidad variable, tormentas con granizo y poco cambio en la temperatura. La máxima será de 31° y la mínima de 16°, lo que mantendrá un ambiente cálido y húmedo. En la cordillera, continuarán las nevadas, con condiciones complicadas para circular por pasos internacionales.