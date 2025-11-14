Tormentas severas y riesgo de granizo: el alerta del SMN para varias provincias

El SMN anticipó un periodo de fuerte inestabilidad con vientos intensos, lluvias y tormentas severas que avanzarán por el centro y norte del país.

Según el SMN, un nuevo periodo de elevada inestabilidad inició este viernes, y que promete extenderse a lo largo del fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una nueva serie de alertas ante un escenario de inestabilidad que vuelve a ganar protagonismo . Desde este viernes se esperan fenómenos intensos, con ráfagas fuertes en la Patagonia y tormentas fuertes que avanzarán hacia las provincias del centro y norte.

Un sistema de baja presión continúa desplazándose desde el sur argentino y deja detrás un corredor de viento muy marcado sobre la Patagonia. Allí se prevén ráfagas que podrían superar ampliamente los 90 km/h en gran parte de la región, con un sector del noroeste de Santa Cruz bajo alerta naranja ante la posibilidad de intensidades que lleguen a 120 km/h.

Mientras tanto, el resto del país atraviesa una jornada de temperaturas en ascenso y condiciones inestables, especialmente en el oeste. En esa zona, la combinación de aire muy cálido y un vórtice en altura frente a las costas de Chile potenciará el desarrollo de tormentas fuertes. Mendoza se ubica como uno de los puntos más delicados: su llano permanece bajo alerta naranja, con posibilidad de actividad eléctrica intensa y caída de granizo de distintos tamaños.

SMN anticipa más inestabilidad Para el sábado se espera un cambio de escenario aún más marcado. Un nuevo sistema de baja presión ingresará desde el sur asociado a un frente frío, generando el disparo de tormentas más organizadas sobre el centro del país. Provincias como La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos podrían enfrentar lluvias intensas en cortos períodos, además de ráfagas localizadas y granizo.