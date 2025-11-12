Los días de calor vuelven con fuerza al AMBA y el SMN anticipa el regreso de las tormentas

Luego de que se registrara un leve cambio de tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) con el paso de un frente frío que dejó lluvias escasas, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipa días soleados y calurosos antes del regreso de las tormentas .

Para el jueves y viernes, el organismo nacional anticipa jornadas con cielo despejado y máximas de 28 a 30 °C, impulsadas por vientos del noreste. El viernes se espera una mínima cercana a los 17 °C, con ambiente cálido y estable en toda la región.

El sábado marcará un nuevo aumento de la temperatura, con mínimas de 20 °C y máximas de hasta 32 °C, condiciones típicas de verano. Sin embargo, la llegada de un nuevo frente húmedo podría traer lluvias y tormentas hacia la noche, que se extenderían hasta la madrugada del domingo.

Los modelos meteorológicos coinciden en que el fin de semana cerrará con inestabilidad en el AMBA.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas y vientos intensos que afectarán el norte del país durante este jueves 13. El organismo nacional anticipó un panorama de inestabilidad con precipitaciones, actividad eléctrica y ráfagas en provincias como Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero.

Bajo alerta naranja, se pronostican tormentas fuertes o severas con acumulados de 40 a 85 milímetros, en localidades como Bermejo, Matacos y Ramón Lista en Formosa.

El cuando a la zona bajo alerta amarilla, el SMN anticipa lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posible granizo e intensas ráfagas. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 15 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

El sur del país, en tanto, estará marcado por un alerta amarilla por vientos fuertes. El sur de Chubut y la provincia de Santa Cruz será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.