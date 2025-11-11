El SMN lanza alertas por tormentas y vientos fuertes en varias regiones del país

El SMN alertó por tormentas y vientos fuertes afectarán este miércoles a varias regiones del país, con lluvias intensas, granizo y ráfagas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el mapa de alertas para este miércoles, con advertencias amarillas por tormentas y por vientos intensos que alcanzan a distintas provincias del centro y norte argentino, además de sectores de la Patagonia.

En la franja central y parte del NEA, el organismo anticipa tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. El informe señala que las precipitaciones podrán presentarse con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, intensas ráfagas que pueden llegar a 90 km/h, y la probabilidad de granizo.

SMN alerta por vientos fuertes En paralelo, para la Meseta de Corpen Aike, Meseta de Güer Aike y Meseta de Lago Argentino, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes. Allí se prevén vientos del oeste de 50 a 60 km/h, con ráfagas máximas que también podrían alcanzar los 90 km/h, lo que podría generar reducción de visibilidad y complicaciones en rutas abiertas.