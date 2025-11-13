Estas provincias estarán este viernes bajo alertas del SMN por tormentas y vientos fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas y vientos para este viernes que abarcan distintas regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este viernes alertas amarillas y naranjas por tormentas de variada intensidad para el centro y norte del país, y por vientos fuertes en la zona de la Patagonia, específicamente las provincias de Chubut y Santa Cruz.

Las áreas en alerta amarilla por tormentas, que comprende lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de hasta 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo, abarcan sectores de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, San Luis y Mendoza.

En tanto, las zonas en alerta naranja, donde se esperan tormentas fuertes o localmente severas, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h y acumulados de lluvia de 30 a 50 mm, comprenden áreas puntuales del centro-oeste del país, especialmente Córdoba, La Rioja y San Luis.

El alerta por vientos fuertes del SMN Por su parte, el organismo nacional también advirtió por vientos fuertes en la región patagónica, afectando a Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El alerta amarilla por viento, señala que el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.