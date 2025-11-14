Alerta por tormentas, vientos de hasta 70 Km/h y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este sábado en distintas zonas de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias por tormentas y vientos para este sábado 15 de noviembre en distintas zonas de Mendoza.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa: “El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, caída de granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y actividad eléctrica frecuente”, indicaron.

alerta tormentas sábado El SMN emitió un alerta por tormentas para este sábado en Mendoza. También hay alerta por vientos fuertes en General Alvear y la zona baja de San Rafael: “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h”, indicaron desde el SMN.

alerta viento sábado El SMN emitió un alerta por vientos para el sur de la provincia este sábado. El tiempo para este sábado 15/11 en Mendoza Viento: circulación leve de norte a sur desde las 9 hasta las 14, principalmente en la franja Este provincial. Desde las 12, viento Zonda en Malargüe, cordillera Sur, Valle de Uspallata y parte Sur del Valle de Uco, con velocidades promedio de 45-50 km/h y ráfagas superiores. Este fenómeno se extenderá hasta las 21. Desde las 17 hasta las 21, circulación de viento desde el sur al norte, que origina tormentas en zonas Norte Este y Gran Mendoza, con intensidades de 40-45 km/h.

Nubosidad: cielo despejado durante la mañana. A partir de las 14, comienza la convección en zona Sur (Sur de Alvear y San Rafael), y se extiende hacia toda la zona Sur (incluido Malargüe) alrededor de las 16. Posteriormente, se desplaza hacia el Valle de Uco y la zona Este durante la tarde-noche. En el Gran Mendoza, se esperan lluvias débiles hacia la noche. No se descarta la caída de granizo en sectores de tormenta activa. Las tormentas tenderán a disminuir en zona Noreste después de la medianoche, y se desplazan hacia San Luis.

Alta Montaña: cielo despejado durante toda la jornada. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia un sábado con nubosidad variable, tormentas aisladas, leve ascenso de la temperatura y Zonda en precordillera y Malargüe. Se anticipa la posibilidad de tormentas con granizo y precipitaciones en cordillera. La mínima esperada es de 16ºC y la máxima de 32ºC.

Luego se espera el ingreso de un frente frío, por lo que el domingo la temperatura desciende considerablemente. Continúa la inestabilidad en cordillera. El lunes la máxima vuelve a subir, superando los 30ºC.