Alerta por tormentas "de fuertes a severas" y granizo: qué zonas de Mendoza se verán afectadas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este viernes y casi todo el territorio provincial se verá afectado.

Según el SMN, hay alerta naranja en Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael, General Alvear, Santa Rosa, La Paz, San Martín, Lavalle y el este de Las Heras. “El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h”, indicaron.

En tanto que en Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Malargüe, el alerta es de nivel amarillo: “El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, caída de granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y actividad eléctrica frecuente”.

alerta tormentas viernes El SMN emitió un alerta naranja por tormentas en gran parte del territorio mendocino. Pronóstico para los próximos días en Mendoza El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas detalla que este viernes se espera nubosidad variable, con poco cambio de la temperatura y “tormentas con granizo”. Además se anticipan nevadas en cordillera. La mínima será de 16ºC y la máxima de 31ºC.

Las condiciones se mantendrán similares durante el jueves, aunque además hay probabilidad de que corra viento Zonda en cordillera y Malargüe. Se esperan vientos fuertes del sector sur y el posterior ingreso de un frente frío. Por esta razón, la mínima descenderá durante el domingo.