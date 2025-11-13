Pronosticaron fuertes tormentas y granizo en Mendoza: qué departamentos se verán afectados

Según Contingencias Climáticas, el jueves será cálido y con poca nubosidad durante el día (31°C de máxima), pero por la noche llegarán tormentas aisladas a Mendoza.

Mendoza tendrá un jueves cálido (31°) y, desde la noche, tormentas con posible granizo; rige una alerta amarilla para Gran Mendoza, Valle de Uco y el sur.

De acuerdo con Contingencias Climáticas, este jueves en Mendoza se espera poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. La mínima será de 13° y la máxima alcanzará los 31°. Hacia la noche se esperan tormentas fuertes en varios departamentos.

En cordillera se prevén nevadas y condiciones inestables. Hacia la noche el tiempo cambiará: se anticipan tormentas aisladas que pueden ganar intensidad.

mapa_alertas (14) Varios departamentos de Mendoza están en alerta este jueves. Estas tormentas serán intensas en zonas del Gran Mendoza, el Valle de Uco y departamentos del sur. Por estas precipitaciones el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas. "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se prevén acumulados entre 10 y 30 mm, con picos superiores de forma puntual", destacó en su informe el SMN.

Según el organismo, las tormentas más intensas podrían presentarse después de las 20 por lo que se recomienda estar a resguardo para esa hora.