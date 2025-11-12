Volvieron a robar de la misma manera en un reconocido café de Ciudad de Mendoza

El café Bastante, ubicado en el barrio Cívico de Ciudad de Mendoza, sufrió un nuevo robo este miércoles. A menos de un mes del caso anterior.

El café capitalino que volvió a ser el escenario de un robo.

El conocido café Bastante, situado en el barrio Cívico de Ciudad de Mendoza, fue nuevamente el escenario de un violento robo en la madrugada de este miércoles, a poco menos de un mes de pasar por una situación similar. Como ocurrió antes, delincuentes hicieron un hueco en la vidriera del local para perpetrar el robo.

Las cámaras de seguridad del café registraron el hecho a minutos de la 3, captando a un sujeto entrar por el hueco, de aproximadamente 60 centímetros de diámetro. Una vez dentro, el sujeto sustrajo un maletín que, según el dueño del local, contenía alrededor de 20 mil pesos.

El sistema de alarma alertó a los efectivos de la Comisaría Segunda, quienes tras llegar al lugar del hecho dieron lugar a los trabajos de la Policía Científica.

El mismo modus operandi que antes Tan solo un par de semanas atrás, el 20 de octubre, un hecho similar ocurrió en el mismo local gastronómico. En este caso, tres personas hicieron otro agujero en la misma vidriera para ingresar.

Según relató el padre del dueño del comercio a MDZ, el vidrio que rompieron los malvivientes es el único que no toman las cámaras de seguridad, insinuando que los sujetos conocían este punto ciego del local, ubicado en el cruce de las calles Pedro Molina y España.