Se conocieron nuevos detalles de la visita de Cristian Castro a Mendoza: por qué vino y hasta cuándo se queda

MDZ Show accedió a nuevos detalles sobre la visita del artista a nuestra provincia, donde aún permanece disfrutando de su estadía.

Cristian Castro ha cautivado a Mendoza desde el momento en que puso un pie en la provincia. El cantante mexicano fue visto durante el fin de semana recorriendo distintos puntos de la ciudad y saludando con amabilidad a los fanáticos que se acercaron a pedirle fotos.

El domingo, el artista se dejó ver en el Parque General San Martín, acompañado por una mujer que, según contó Marcia Frisciotti en Gossipeame, no es Mariela Sánchez, sino "una chica de Formosa con la que se habrían encontrado muchas veces".

Cristian Castro vive de manera desaforada. Foto: Archivo El cantante se está quedando en un importante hotel de Guaymallén. Archivo Ese mismo día, también estuvo en el Santuario Nuestra Señora de Lourdes y en un café ubicado en calle Emilio Civit.

El músico todavía permanece en la provincia, disfrutando de su estadía mendocina. Sin embargo, su visita no se debe únicamente al turismo: según pudo saber MDZ Show, Cristian Castro fue atendido en el Instituto Zaldivar, donde se realizó un control médico ocular.