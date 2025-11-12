Estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves: seis departamentos afectados
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 13 de noviembre. Esto debido a tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en seis departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 13/11
Las Heras
- En la intersección de Avenida Champagnat con calle Regalado Olguín y zonas aledañas; El Challao. De 8.15 a 12.15 h.
Luján
- En las manzanas “B” y “C” del barrio Aires de Fader. De 10.30 a 13.30 h.
- En calle Roque Sáenz Peña, entre Violeta de los Alpes y Pincolini. En calle Guardia Vieja, entre Telva Barrera y Roque Sáenz Peña. En barrio Bodega Vistalba; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calles Almirante Brown y Viamonte y adyacencias. En fideicomiso Viamonte; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En calle Proyectada I41, entre Chacabuco y Los Salamanquinos; Fray Luis Beltrán. De 12.15 a 14.45 h.
- En calle Santa Clara entre Rutas Nacional N°7 y Provincial N°50. En Ruta Provincial N°50, entre calles Landis y Santa Clara. En loteo San Roque y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.45 a 12.15 h.
Tupungato
- En calle Iriarte, entre La Manga y Bodega Julio Coletto; El Zampal. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°40, entre calles Ejército de Los Andes y Chacón. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Quiroga, hacia el norte de El Indio. En calle Constantini; Eugenio Bustos. De 11.00 a 15.00 h.
San Rafael
- En calle La Vilina, entre Ruta Nacional N°143 y callejón Mora; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Deán Funes, Roca, Casnati y Fray Inalicán. De 12.00 a 14.00 h.
- Entre calles La Lonja, Cubillos, Lucato y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Los Inquilinos, entre Rodríguez y El Moro; Rama Caída. De 15.00 a 19.00 h.