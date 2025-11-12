Alerta por tormentas, abundantes lluvias y granizo: qué zonas de Mendoza se verán afectadas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este jueves. También se espera mal tiempo en alta montaña.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por tormentas para este jueves 13 de noviembre en distintas zonas de Mendoza. Además, desde el Gobierno adelantaron malas condiciones en cordillera durante los próximos días.

Según el SMN, hay alerta amarilla en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y la zona baja de San Rafael. “El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica”, detallaron.

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

Viento: circulación leve de viento desde el este hacia el oeste entre las 11 y las 22 únicamente en zonas Este y Sur, tipo brisa.

circulación leve de viento desde el este hacia el oeste entre las 11 y las 22 únicamente en zonas Este y Sur, tipo brisa. Nubosidad: cielo despejado durante casi toda la jornada. Cerca de las 18, nubosidad parcial sobre Malargüe.

cielo despejado durante casi toda la jornada. Cerca de las 18, nubosidad parcial sobre Malargüe. Alta Montaña: mayormente despejado durante el día. Desde las 18 o 19, nubosidad parcial en sectores Sur y Centro. No se registran precipitaciones. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia un jueves con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, además de tormentas aisladas por la noche. También se indican nevadas en cordillera. La mínima será de 13ºC y la máxima de 31ºC.