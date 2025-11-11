Tormenta en Pergamino: las impactantes imágenes que sorprendieron a trabajadores rurales
Videos grabados por trabajadores rurales muestran la fuerte tormenta que azotó Pergamino, en medio del alerta amarilla por ráfagas y granizo.
Una violenta tormenta sorprendió a trabajadores rurales en Pergamino, dejando imágenes impactantes del temporal. El fenómeno se produjo en el marco del alerta amarilla emitido por el Servicio Meteorológico Nacional( SMN) para gran parte de la provincia de Buenos Aires, con intensas ráfagas, caída de granizo y abundante lluvia.
Las imágenes muestran el momento exacto en que los fuertes vientos se desataron sobre los campos de Pergamino. En los videos, se observan fuertes ráfagas de viento, cortinas de tierra que obligó a los trabajadores a refugiarse. El fenómeno se extendió durante varios minutos y afectó la visibilidad en la zona.
El SMN había advertido horas antes sobre la posibilidad de tormentas severas en distintos distritos bonaerenses, incluyendo Pergamino, Junín, Rojas, Salto, San Nicolás y Arrecifes. El organismo señaló que el evento podría estar acompañado por abundante caída de agua, intensa actividad eléctrica y ráfagas que alcanzarían los 90 km/h, generando condiciones peligrosas en áreas rurales y rutas provinciales.
Las imágenes de los trabajadores rurales en Pergamino