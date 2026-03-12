Vacunar lanza la "Valijita Vacunadora": un kit lúdico para ayudar a niños a afrontar la vacunación

Vacunar presentó la Valijita Vacunadora de los Guardianes de la Salud , un kit didáctico creado por su equipo de profesionales para acompañar a niñas y niños durante el proceso de vacunación, una instancia que con frecuencia puede generar miedo, nervios o ansiedad en los más chicos.

Con más de 30 años de trayectoria, la compañía sostiene una premisa central: cada vacuna es mucho más que una dosis, también representa cuidado, prevención y aprendizaje. Bajo esa mirada, Vacunar desarrolló esta herramienta pensada para transformar el momento de vacunarse en una experiencia más cercana, participativa y amigable para la infancia.

La Valijita Vacunadora incorpora recursos lúdicos e interactivos que permiten a los chicos explorar y entender qué sucederá antes, durante y después de la vacunación. A través del juego, la propuesta busca reducir la incertidumbre y convertir el miedo en curiosidad, ayudando a que niñas y niños se sientan más tranquilos, acompañados y seguros.

“Cuando los chicos pueden observar, tocar, preguntar y jugar, todo se vuelve más comprensible y propio”, explican desde el equipo de Vacunar. La iniciativa se apoya en el valor del aprendizaje a través del juego, una herramienta ampliamente utilizada en ámbitos de salud pediátrica para disminuir la ansiedad y mejorar la experiencia de atención.

El objetivo es que cada niño y niña pueda comprender qué sucede en el proceso de vacunación, por qué es importante y cómo contribuye al cuidado de su salud. De esta manera, la vacunación deja de ser percibida como una situación temida y se convierte en un gesto de valentía y un paso clave en su historia de bienestar.

La Dra. Romina Gigliotti, cirujana pediátrica y presidenta de Vacunar, señaló: “Nuestro compromiso es que cada instancia de atención sea más humana, cercana y comprensible. La Valijita Vacunadora surge de escuchar a las familias, entender sus preocupaciones y ofrecerles una herramienta que acompañe, genere confianza y haga más llevadero este momento”.

Además, agregó: “Queremos que cada chico sienta que la experiencia de vacunarse también puede ser amable, participativa y, por qué no, divertida”.

Con esta propuesta, cada niño que recibe una vacuna se convierte simbólicamente en un Guardián de la Salud, reforzando la idea de que cuidarse es una acción cotidiana, compartida y poderosa.

La iniciativa forma parte del compromiso permanente de Vacunar por humanizar la atención, innovar en la experiencia del paciente y acompañar a las familias en cada etapa de crecimiento.

Vacunar expande su presencia y suma servicios en Mendoza

Vacunar continúa ampliando sus servicios en todo el país y comienza esta nueva etapa en Mendoza. La expansión incluye una sede en Shopping Mendoza y la disponibilidad del servicio Vacunar en Casa, que permite acceder a la vacunación a domicilio.

A través de la solicitud del paciente en la plataforma Mi Vacunar (www.vacunar.com.ar), las personas pueden gestionar de manera simple el servicio de vacunación domiciliaria, que se brinda sin costo adicional.

Para más información, ingresar en www.vacunar.com.ar o comunicarse al 0810-444-8228.