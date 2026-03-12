Tensión en el Congreso: investigan una amenaza de bomba tras el alerta en la AMIA

Este jueves, luego de que se registrara una amenaza en la AMIA tras la recepción de un correo electrónico, en el que se aseguraba que habían colocado explosivos, se produjo una nueva amenaza de bomba, esta vez, en el Congreso de la Nación. Tras recibir la amenaza, personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal se desplazó al lugar y comenzó a trabajar en el edificio.