Tensión en el Congreso: investigan una amenaza de bomba tras el alerta en la AMIA
Tras la amenaza en la AMIA, el Congreso recibió un aviso de explosivos y la Brigada Antibombas inspeccionó accesos, oficinas y áreas comunes del edificio.
Este jueves, luego de que se registrara una amenaza en la AMIA tras la recepción de un correo electrónico, en el que se aseguraba que habían colocado explosivos, se produjo una nueva amenaza de bomba, esta vez, en el Congreso de la Nación. Tras recibir la amenaza, personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal se desplazó al lugar y comenzó a trabajar en el edificio.
Junto a la brigada antiexplosivos también intervienen en la investigación efectivos de la División Delitos Constitucionales y personal de la sección Canes. En el marco del operativo, se inspeccionaron accesos, oficinas y distintas áreas comunes del recinto.
Horas antes, durante la misma jornada del jueves, se había registrado la amenaza en el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Los correos electrónicos recibidos, titulados “Yihad Islámica”, aseguraban que habían colocado una bomba dentro de la mutual y otra en la Embajada de Israel.
Noticia en desarrollo...