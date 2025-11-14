Elecciones en Chile: la relación comercial con Mendoza y su rol clave en las exportaciones

El destino político de Chile se definirá el próximo domingo. Este 16 de noviembre, los ciudadanos chilenos acudirán a las urnas para elegir a su nuevo presidente para el periodo 2026-2030 y renovar parte de su parlamento. Más de 15 millones de personas están habilitadas para votar .

En la elección compiten ocho candidatos presidenciales: Jeannette Jara , José Antonio Kast , Evelyn Matthei , Johannes Kaiser , Franco Parisi , Harold Mayne-Nicholls , Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés .

Con las encuestas marcando a la candidata del Partido Comunista , Jeannette Jara, como la más votada en primera vuelta en las elecciones en Chile , esta continuidad en el oficialismo que hoy encabeza Gabriel Boric pone el vínculo comercial de Mendoza con Chile en el centro de la escena y como un tema estratégico para las exportaciones de la provincia.

Además del Poder Ejecutivo, se renovarán bancas legislativas. El sistema electoral chileno exige que un candidato obtenga más del 50 % de los votos válidamente emitidos para ser considerado presidente; si esto no ocurre, habrá una segunda vuelta el 14 de diciembre.

Chile es uno de nuestros mercados más diversificados, con fuerte presencia de exportaciones de manufacturas de origen industrial, llegando al 20% de la canasta exportadora. La relación con el vecino país es también estratégica para la logística exportadora mendocina, ya que es la puerta de salida de los productos Mendocinos hacia Asia y la costa oeste americana. El Paso Cristo Redentor es la vía terrestre más importante de Argentina siendo crítica para la logística entre el Mercosur y el Pacífico

Según datos de ProMendoza, Chile fue en 2024 uno de los principales destinos de las exportaciones mendocinas: en términos de volumen, Mendoza despachó hacia Chile algo más de 130 millones de kilos, lo que lo posicionó como segundo mercado por cantidad; en valor, los envíos ascendieron a 126 millones de dólares FOB, ubicándose en tercer lugar entre los destinos de las exportaciones provinciales.

Los rubros más relevantes exportados a Chile desde Mendoza incluyen manufacturas de origen agropecuario -como vino, aceite de oliva y aceitunas- y productos industriales (plásticos, cartón, productos químicos, maquinaria, bombas). Durante los primeros seis meses de 2025, esos despachos continuaron con fuerza: se exportaron casi 58 millones de dólares, por encima de 66 millones de kilos, con una diversificación que va desde frutas y verduras frescas hasta vinos, jugos e insumos plásticos y médicos.

Un informe del área de inteligencia comercial de ProMendoza revela además que entre enero y junio de 2025 se despacharon a Chile casi siete millones de kilos de jugos de frutas y hortalizas, casi dos millones de pasta de fruta, casi 10 millones de kilos de productos químicos inorgánicos, casi dos millones de plásticos y otros siete millones de preparados a base de legumbres. Por su parte, los envíos de vino, aceitunas, aceite de oliva y otras manufacturas agropecuarias superaron los 20 millones de dólares en ese periodo.

Este entramado comercial convierte a Chile en un actor clave para la economía mendocina, reforzando lazos que no sólo son culturales o sociales, sino también estratégicos desde el punto de vista productivo.