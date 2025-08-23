Mendoza exportó US$139 millones en julio y acortó la brecha con San Juan

Las exportaciones de la provincia de Mendoza sumaron US$139 millones en julio de 2025. Este volumen de exportaciones posiciona a Mendoza como la segunda provincia exportadora de la región de Cuyo , detrás de San Juan .

La provincia concentró su fortaleza exportadora en las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) . Este rubro aportó US$106 millones , lo que reafirma su especialización en productos como el vino y otros derivados agropecuarios.

US$3 millones en Combustibles y Energía (CyE) , siendo la única provincia de la región en exportar este rubro en julio.

La provincia de San Juan lideró las exportaciones de la región con US$147 millones . Su principal motor fue el sector de la minería, que aporta la mayor parte de sus Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con US$118 millones .

San Luis registró el menor volumen de exportaciones con US$60 millones. Sus Productos Primarios (PP) fueron el rubro más significativo, sumando US$34 millones.

Balance anual de la región y comparación

En el balance de los primeros siete meses del año, San Juan mantiene una ventaja sobre Mendoza. De enero a julio, las exportaciones sanjuaninas acumularon US$1.268 millones, impulsadas por la minería. Mendoza, por su parte, acumuló US$876 millones, con su matriz productiva basada en la vitivinicultura.

La diferencia entre ambas provincias asciende a US$392 millones en el acumulado de 2025. San Juan se consolida como el líder exportador de la región, mientras que Mendoza sigue siendo un actor principal, con su especialización en productos de origen agropecuario. La brecha entre ambas economías se mantiene, reflejando el impacto de la industria minera en la balanza comercial de la región.