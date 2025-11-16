Domingo nublado y con fuertes ráfagas de viento sur en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para parte del este de Mendoza , donde se esperan ráfagas intensas desde las primeras horas de la mañana. La advertencia alcanza a sectores del este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.

Según el organismo, "el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h".

Se prevé que las condiciones se mantengan entre la mañana y el mediodía, con una mejora gradual hacia la tarde .

El pronóstico general para este domingo 16 de noviembre indica una jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. La máxima alcanzará los 25°, mientras que la mínima será de 17°.

El SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en los departamentos del este de Mendoza.

En la cordillera, continuarán las precipitaciones, con tiempo inestable y baja visibilidad en los pasos internacionales.

Qué dice el pronóstico extendido para Mendoza

Para el inicio de semana en Mendoza se espera un marcado ascenso de la temperatura. El lunes llegará con 33°, cielo algo nublado y vientos del noreste. Un ambiente todavía más caluroso se instalará el martes, cuando la máxima ronde los 35° y reaparezca la inestabilidad durante la noche.

Hacia el miércoles, el ingreso de aire sur traerá descenso térmico y una tarde más ventilada, con una máxima que quedará en 28°.