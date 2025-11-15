¿Más caro o más barato?: el precio que tendría el dólar en Chile este lunes post elecciones

La principal fuente de incertidumbre no es la Presidencia, sino la composición parlamentaria. Los precios que proyectan bancos y analistas.

La elección de este domingo en Chile, la cual definirá a los candidatos que pasarán al balotaje, tiene un impacto directo en el precio del dólar en Chile (USD/CLP). Esta cifra es de máxima relevancia para los miles de mendocinos que cruzan la cordillera en busca de ofertas navideñas.

La relación es simple y directa, ligada a la transformación bancaria: cuando el dólar estadounidense se debilita frente al peso chileno (es decir, el USD/CLP baja), el peso chileno se aprecia. Esto significa que los mendocinos, al cambiar sus pesos argentinos a chilenos, reciben menos pesos chilenos por su dólar, encareciendo automáticamente el costo de la compra y del viaje.

El Congreso define Los análisis de los bancos y especialistas se enfocan en que la mayor fuente de movimiento del dólar no será el nombre del presidente electo en primera vuelta, sino la nueva composición del Congreso.

Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, explicó a Emol que la configuración parlamentaria es decisiva. Si se logra conformar un Congreso con una mayoría comprometida con reformas que impulsan el crecimiento, los analistas proyectan que el dólar podría ubicarse en torno a $870 CLP. En el escenario opuesto, con un Congreso balanceado y sin reformas importantes, el valor de equilibrio se establecería en $910 CLP.

Esta tendencia a la baja o contención del dólar sería confirmada por la proyección de XTB Latam, donde Ignacio Mieres ve una mayor probabilidad de que la derecha y el centro-derecha logren una mayoría en la Cámara. Este escenario se interpreta como una continuidad de una agenda pro-mercado y de contención del gasto, permitiendo que el dólar se consolide en el rango de $900–$910.