Atención monotributistas: se acerca una de las fechas claves de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) recordó a los monotributistas que se acerca una de las fechas más importantes del calendario fiscal y que es clave llegar con todo en orden para evitar problemas. Se trata del pago mensual del monotributo , cuyo vencimiento será el 20 de noviembre.

Aunque se trata de un trámite simple, muchos contribuyentes suelen postergarlo hasta último momento. Por eso, desde ARCA recomiendan revisar el estado de cuenta con anticipación y comprobar que no haya deudas pendientes de períodos anteriores.

• Confirmar que la última cuota del monotributo figure como pagada.

• Chequear que la categoría declarada coincida con la actividad y el nivel de ingresos actual.

• Revisar si existen avisos o intimaciones en el domicilio fiscal electrónico.

• Actualizar información en caso de cambios recientes en actividad, domicilio o facturación.

afip monotributo clave fiscal web (3).JPG ARCA recuerda que el atraso en el pago del monotributo puede derivar en intereses y sanciones. MDZ

Cómo realizar el trámite de forma online

El pago del monotributo puede hacerse mediante los canales digitales. ARCA recuerda que es fundamental:

• Generar el comprobante desde el sistema para asegurarse de que los datos estén actualizados.

• Realizar el pago con al menos veinticuatro horas de anticipación para que la acreditación impacte a tiempo.

• Guardar los comprobantes por cualquier consulta posterior.

Por qué esta fecha es clave para monotributistas

Para muchos trabajadores independientes, cumplir en término permite evitar intereses y mantener habilitados todos los servicios vinculados a la actividad económica. El atraso puede generar recargos y, en casos más graves, la suspensión de la constancia de inscripción.

Con el vencimiento tan cerca, ARCA insiste en no esperar hasta último momento. Un control rápido puede evitar complicaciones y asegurar que la actividad continúe sin imprevistos administrativos.