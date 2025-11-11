La medida que tomó ARCA con un cambio clave para los monotributistas

ARCA confirmó que se adelantarán los vencimientos del monotributo de noviembre por el fin de semana extra largo con feriados. Así quedan las fechas.

Atención a los cambios de ARCA para monotributistas.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que el pago del monotributo correspondiente a noviembre de 2025 se adelantará al jueves 20 de noviembre, debido a los feriados y días no laborables que se concentran en esa semana.

Según el comunicado oficial, la medida busca evitar demoras o inconvenientes en la acreditación de pagos durante el fin de semana largo que se aproxima.

El cambio responde a que el jueves 20 y el lunes 24 serán feriados, mientras que el viernes 21 fue declarado día no laborable con fines turísticos.

ARCA recordó entonces oficialmente que los monotributistas deben realizar el pago antes del 20 de noviembre para evitar recargos o sanciones. Se recomienda programar las operaciones electrónicas con anticipación, especialmente si se utilizan medios de pago digitales o transferencias bancarias.

El adelanto del vencimiento busca garantizar el normal funcionamiento del sistema de recaudación durante el feriado extendido y asegurar que los ingresos fiscales se registren sin demoras. Desde el organismo aclararon que el cronograma habitual se retomará en diciembre, sin modificaciones adicionales previstas.