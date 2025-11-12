ARCA confirmó qué monotributistas no deberán pagar en noviembre

Hay un grupo de contribuyentes que no deberán pagar el monotributo en este mes. Cuáles son los requisitos de ARCA.

ARCA y una información vital para monotributistas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció los criterios que regirán durante noviembre de 2025 para quienes podrán quedar exceptuados de abonar la cuota mensual del régimen de monotributo. La medida busca brindar alivio fiscal a pequeños contribuyentes que cumplan con determinadas condiciones.

Qué establece la resolución A través de la resolución 5546/2024, ARCA dispuso que ciertos monotributistas podrán acceder a una exención del pago correspondiente a noviembre, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. El beneficio apunta a reducir la carga impositiva de aquellos contribuyentes con bajos niveles de facturación y una actividad económica limitada.

Para poder ser parte del régimen de excepción, los monotributistas deberán cumplir con los siguientes puntos:

Estar inscriptos en el régimen simplificado (monotributo).

Tener hasta dos propiedades en alquiler como única fuente de ingresos.

No desarrollar otras actividades económicas bajo el mismo régimen.

Tener los contratos de locación debidamente declarados en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI). El beneficio está dirigido principalmente a pequeños propietarios que no realizan otras actividades comerciales o profesionales y cuyos ingresos provienen únicamente del arrendamiento de inmuebles.

Entrar al monotributo no es solo un paso formal. Es una manera de ordenar tu actividad, de acceder a beneficios y de abrirte a otras oportunidades. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ El monotributo en ARCA y un beneficio clave. Cómo realizar el trámite en ARCA Los interesados deberán seguir un procedimiento online a través del portal de ARCA: