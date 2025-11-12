ARCA confirmó qué monotributistas no deberán pagar en noviembre
Hay un grupo de contribuyentes que no deberán pagar el monotributo en este mes. Cuáles son los requisitos de ARCA.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció los criterios que regirán durante noviembre de 2025 para quienes podrán quedar exceptuados de abonar la cuota mensual del régimen de monotributo. La medida busca brindar alivio fiscal a pequeños contribuyentes que cumplan con determinadas condiciones.
Qué establece la resolución
A través de la resolución 5546/2024, ARCA dispuso que ciertos monotributistas podrán acceder a una exención del pago correspondiente a noviembre, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. El beneficio apunta a reducir la carga impositiva de aquellos contribuyentes con bajos niveles de facturación y una actividad económica limitada.
Te Podría Interesar
Para poder ser parte del régimen de excepción, los monotributistas deberán cumplir con los siguientes puntos:
Estar inscriptos en el régimen simplificado (monotributo).
Tener hasta dos propiedades en alquiler como única fuente de ingresos.
No desarrollar otras actividades económicas bajo el mismo régimen.
Tener los contratos de locación debidamente declarados en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI).
El beneficio está dirigido principalmente a pequeños propietarios que no realizan otras actividades comerciales o profesionales y cuyos ingresos provienen únicamente del arrendamiento de inmuebles.
Cómo realizar el trámite en ARCA
Los interesados deberán seguir un procedimiento online a través del portal de ARCA:
Ingresar con clave fiscal al sistema de monotributo.
Seleccionar la opción “Modificación locador de hasta 2 inmuebles – Beneficio Ley 27.737”.
Indicar el período desde el cual se solicita la exención.
En el servicio “Sistema Registral”, declarar la actividad bajo el código 681098 (servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios o arrendados).
Confirmar que los contratos de alquiler estén correctamente registrados en el RELI.
Una vez completado el trámite, la solicitud será evaluada por el organismo y, si cumple con los requisitos, se aplicará la exención correspondiente al período de noviembre.
La exención no se otorga de manera automática, sino que requiere la gestión previa del contribuyente. Además, es fundamental que la actividad declarada sea exclusivamente la locación de hasta dos inmuebles, sin otras fuentes de ingreso registradas dentro del monotributo.
Desde ARCA destacaron que esta medida busca acompañar a los pequeños contribuyentes que enfrentan dificultades para mantener sus obligaciones fiscales en un contexto económico complejo.