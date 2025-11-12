El dólar oficial y una baja importante este miércoles: ¿y el blue?
El dólar oficial va cediendo en una semana donde el Gobierno celebra la calma.
El dólar oficial bajó $15 este miércoles y actualmente cotiza a $1.425 para la venta. Por su parte, el dólar blue se mantiene sin cambios y cotiza a $1.440.
En cuanto a los financieros, el dólar MEP cotiza a $1.445 y el contado con liqui a $1.466.
Milei festeja la calma y junta a su mesa chica
Mañana de mucho movimiento en la Casa Rosada producto de la doble cumbre política que convocó el presidente Javier Milei para este miércoles en medio de los ruidosos cambios en el organigrama de los Ministerios. Además de una nueva reunión con su actualizado Gabinete, el libertario inauguró la nueva composición de su mesa política con la incorporación del ministro del Interior, Diego Santilli, que viene de sufrir una desarticulación de su recién estrenada cartera.
Doble cumbre en Casa Rosada
El primer encuentro de la jornada inició a las 9.30 con la presencia de la mesa chica del presidente -instrumento que reestableció tras la derrota en las legislativas bonaerenses de septiembre-, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; y la última incorporación, el ministro del Interior, Diego Santilli.