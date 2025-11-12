El dólar oficial y una baja importante este miércoles: ¿y el blue?

El dólar oficial bajó $15 este miércoles y actualmente cotiza a $1.425 para la venta. Por su parte, el dólar blue se mantiene sin cambios y cotiza a $1.440.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP cotiza a $1.445 y el contado con liqui a $1.466.

Milei festeja la calma y junta a su mesa chica Mañana de mucho movimiento en la Casa Rosada producto de la doble cumbre política que convocó el presidente Javier Milei para este miércoles en medio de los ruidosos cambios en el organigrama de los Ministerios. Además de una nueva reunión con su actualizado Gabinete, el libertario inauguró la nueva composición de su mesa política con la incorporación del ministro del Interior, Diego Santilli, que viene de sufrir una desarticulación de su recién estrenada cartera.