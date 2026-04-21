Pax cambiaria: El Gobierno proyecta un fuerte ingreso de dólares por la emisión de deuda de las empresas

Las colocaciones de Obligaciones Negociables brindaron una gran oferta de dólares en el mercado. Cuántas divisas restan liquidar.

Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las empresas emitieron deuda por casi US$10.000 millones. Este flujo de dólares que ingresó en el mercado local ayudó a sostener la estabilidad en el mercado cambiario en los últimos meses.

Según estimaciones del Gobierno, todavía quedan US$3.200 millones de Obligaciones Negociables (ONs) por liquidar.

Los datos fueron presentados durante una presentación del vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, ante inversores en Washington.

De esta manera, las emisiones de deuda corporativa que faltan apuntalaría la oferta en el mercado y ayudaría a extender la pax cambiaria en el tipo de cambio oficial.

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