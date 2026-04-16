La lotería de Estados Unidos sortea 130 millones de dólares: cómo participar desde Argentina

La reconocida lotería estadounidense Mega Millions vuelve a captar la atención internacional con un premio millonario que también está al alcance de jugadores argentinos. El próximo sorteo, previsto para el viernes 17 de abril, ofrecerá un pozo estimado en 130 millones de dólares , una cifra que equivale a más de 177 mil millones de pesos.

Mega Millions es una de las loterías más grandes del mundo, conocida por sus premios multimillonarios y por haber entregado cifras récord en los últimos años. Desde su creación en 2002, ha acumulado una gran popularidad a nivel internacional, atrayendo a jugadores de distintos países que buscan cambiar su vida de un día para el otro.

En este contexto, cada nuevo sorteo genera expectativa, especialmente cuando el pozo alcanza cifras tan elevadas como la actual.

Aunque se trata de un juego estadounidense, los argentinos pueden participar sin necesidad de residir en ese país. Esto es posible a través de plataformas online como TheLotter , que permiten adquirir boletos oficiales de forma remota.

dolares Millones de dólares se sortean en la lotería de Estados Unidos.

El sistema funciona mediante intermediarios que compran el ticket en Estados Unidos en nombre del usuario, quien luego puede visualizarlo digitalmente en su cuenta personal antes del sorteo.

El costo aproximado es de 10 dólares por línea, incluyendo la comisión del servicio.

Paso a paso para participar

El proceso es simple:

Elegir cinco números principales y un número adicional (Mega Ball).

Crear una cuenta en la plataforma y seleccionar un método de pago.

Confirmar la jugada y esperar el sorteo.

Las probabilidades de ganar son las mismas que para quienes compran el boleto en forma presencial en Estados Unidos.

En caso de obtener premios menores, el dinero se acredita directamente en la cuenta del usuario. Para montos mayores —incluido el premio principal—, la empresa gestiona el proceso para cobrarlo, incluso cubriendo gastos de viaje si es necesario.

Mega Millions continúa consolidándose como una de las loterías más atractivas del mundo, con sorteos que se realizan dos veces por semana y premios que pueden alcanzar cifras históricas.

Con un pozo de 130 millones de dólares en juego, la expectativa crece y miles de jugadores —incluidos argentinos— ya se preparan para probar suerte en busca de un cambio radical en sus vidas.