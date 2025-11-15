Presidenciales en Chile: una extraña elección que puede hacer retornar a la Derecha al sillón de La Moneda

Bajo el regreso del voto obligatorio y con una derecha numerosa, Chile vota sin certezas y con posible balotaje sin candidatos de izquierda.

Sin duda, esta elección presidencial en Chile tiene varios condimentos que la hacen extraña y única, y que pueden provocar que, si hay balotaje vuelva la Derecha o la Centro Derecha al Gobierno. Lo más insólito es que a horas del comicio no hay certeza con cuál candidato. La pelea está entre Kast, Matthei y Kaiser.

El primer condimento es que se vuelve al voto obligatorio, tras 13 años de voto voluntario y éste no es un dato menor, ya que no hay antecedentes claros hacia dónde se inclina este electorado.

En 2012 por iniciativa del presidente, Sebastián Piñera, se implementó el voto voluntario inspirado en su deseo que los jóvenes no se sintieran obligados a votar, sino que fueran a votar por motivación propia. Esto probó ser un gran fracaso para la institucionalidad ya provocó que más de cuatro millones de personas dejaran de votar.

Kast-scaled José Antonio Kast Archivo. Según un estudio realizado por el Centro de Estudios Públicos, el plebiscito de salida de 2022 constituye la segunda participación más alta desde el retorno a la democracia, con un aumento en 30 puntos porcentuales con respecto a la elección anterior (segunda vuelta presidencial de 2021, de 56% a 86%. Esta diferencia corresponde a un total de 4.664.258 personas. Lo más curioso fue que los que dejaron de votar en los años de voto voluntario no fueron los jóvenes sino los adultos mayores de 45 años, quienes habían constantemente presentado altos niveles de participación.

El segundo factor es que, en estas presidenciales, hay una sola candidata comunista y el resto son todos candidatos de Centro y de la derecha que no logró acordar primarias. Si bien en las últimas encuestas dan como ganadora en primera vuelta a la candidata oficialista, Jeannette Jara, militante del Partido Comunista con un 33,6 % y en segundo lugar, José Antonio Kast con un 20,3%, la suma de todos los candidatos que son contrarios a la izquierda suma más que la candidata oficialista. Johannes Kaiser con un 20,0%; Evelyn Matthei con un 16,2%; Franco Parisi con un 5,5%; Harold Mayne Nicholls con un 3,2%; Marcos Enríquez-Ominami con el 0,7%. (*Fuente: Encuesta La Cosa Nostra).