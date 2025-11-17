Nico González reveló los dos clubes argentinos en los que quiere jugar antes de retirarse: "Me encantaría vestir la camiseta de..."
Nicolás González, hoy en el Atlético de Madrid, palpitó su futuro e hizo explícito sus deseos de regresar al torneo argentino.
Nicolás González supo convertirse en una pieza recurrente de la Selección argentina de Lionel Scaloni y, de no haber sido por su lesión a último momento, hubiera formado parte del plantel que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022. A meses del Mundial 2026, todo indica que dirá presente con la Albiceleste en suelo norteamericano.
En los últimos años tuvo un notorio ascenso en el fútbol europeo, y pasó de jugar en el Stuttgart de Alemania a brillar en la Fiorentina, ser adquirido por la Juventus (sin mucha suerte), hasta llegar al Atlético de Madrid, donde está logrando recuperar su nivel. Con 27 años, se espera que continúe un buen tiempo en Europa, aunque él ya piensa en su futuro y su retorno al campeonato argentino.
Nicolás González quiere retirarse en el fútbol argentino
"Obviamente tengo muchos objetivos y sueños. Me gustaría regresar al fútbol argentino. Me encantaría vestir la camiseta de River Plate. Por mí, por mi familia, porque somos hinchas", reveló este lunes en diálogo con Nani Senra para DSports. El extremo izquierdo ya había dado muchos indicios de sus deseos de jugar en la Banda y ahora lo hizo explícito.
Sin embargo, el Millonario no es su único objetivo: "Lo dije varias veces. Somos hinchas de River, pero quiero aclararlo: me encantaría retirarme en Argentinos Juniors, que es el club que me enseñó y me dio todo. Gracias a ellos soy la persona y todo lo que soy hoy", agregó a continuación.
Nico González se formó y tuvo su debut profesional en 2016 en el Bicho de La Paternal, y jugó allí hasta 2018, cuando emigró al fútbol alemán. "Ya sea un año, 6 meses o lo que toque, me gustaría llegar bien físicamente. Tengo pensada la edad para volver, aunque no lo voy a decir, pero no quiero regresar todo roto", indicó.