El alarmante dato estadístico del River de Gallardo, comparable con el equipo que descendió con J.J. López
Aunque sigue con vida en los playoffs, River cerró el Clausura con un porcentaje de puntos casi idéntico al del equipo que perdió la categoría con JJ López.
Finalizada la fase regular del torneo Clausura, River sabe que todavía tiene margen para corregir el rumbo en los playoffs. De ellos depende su clasificación a la Libertadores sin depender de terceros. Pero más allá del sexto puesto que le permitió avanzar, los números de esta etapa reflejan una campaña mucho más floja de lo que sugiere la tabla.
El equipo de Marcelo Gallardo terminó con seis triunfos, cuatro empates y seis derrotas. Marcó 20 goles -beneficiado por un arranque goleador- y recibió 15. La cuenta final: 22 de 48 puntos, un 45,8% de efectividad. Una cifra baja para la inversión del plantel y que contrasta con el 64,6% conseguido en el Apertura.
Te Podría Interesar
La estadística que expone al River de Gallardo y lo compara con el Clausura 2011
Y ahí aparece el dato que preocupa: ese 45,8% es prácticamente el mismo porcentaje del Clausura 2011, el torneo que desencadenó el descenso con Juan José López, cuando River sumó 45,6%. Apenas 0,2% de diferencia. Una coincidencia estadística que golpea por el peso histórico que tiene.
La comparación con los torneos previos a la B Nacional tampoco lo deja bien parado. En el Apertura 2010, River había logrado 54,4%; en el Clausura 2010, 38,6%; y en el Apertura 2008, el recordado último puesto con 24,6%. También queda lejos del rendimiento de su último título local con Gallardo, en 2021, cuando alcanzó un imponente 72%.
El repaso de las campañas de River en Ligas desde 2011 muestra altibajos marcados: campañas sólidas como la Liga 2014 (68,4%), la 2019/20 (68,1%) o la 2023 (75,3%), y otras muy por debajo de lo esperado, como la Liga 2016 con el propio Gallardo (37,5%) o el Inicial 2013 con Ramón Díaz (36,8%).
El Clausura 2025 se suma ahora al listado de rendimientos flojos, con un número que abre preguntas más allá de la clasificación. River todavía tiene hasta cuatro partidos para cambiar la historia. Pero el dato estadístico quedó ahí, incrustado y difícil de ignorar.
Los porcentajes de puntos sacados por River desde 2011 hasta 2025 (solo ligas)
Clausura 2011: 45,6%
B Nacional 2011/12: 64,0%
Inicial 2012: 50,9%
Final 2013: 61,4%
Inicial 2013: 36,8%
Final 2014: 64,9%
Liga 2014: 68,4%
Liga 2015: 54,4%
Liga 2016: 37,5%
Liga 2016/7: 62,2%
Liga 2017/18: 55,6%
Liga 2018/19: 60,0%
Liga 2019/20: 68,1%
Liga 2021: 72,0%
Liga 2022: 58,0%
Liga 2023: 75,3%
Liga 2024: 53,1%
Apertura 2025: 64,6% (fase de zonas)
Clausura 2025: 45,8% (fase de zonas)