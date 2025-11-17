El alarmante dato estadístico del River de Gallardo, comparable con el equipo que descendió con J.J. López

Aunque sigue con vida en los playoffs, River cerró el Clausura con un porcentaje de puntos casi idéntico al del equipo que perdió la categoría con JJ López.

El preocupante dato del River de Gallardo en el actual torneo Clausura: números como los del equipo que descendió.

Finalizada la fase regular del torneo Clausura, River sabe que todavía tiene margen para corregir el rumbo en los playoffs. De ellos depende su clasificación a la Libertadores sin depender de terceros. Pero más allá del sexto puesto que le permitió avanzar, los números de esta etapa reflejan una campaña mucho más floja de lo que sugiere la tabla.

El equipo de Marcelo Gallardo terminó con seis triunfos, cuatro empates y seis derrotas. Marcó 20 goles -beneficiado por un arranque goleador- y recibió 15. La cuenta final: 22 de 48 puntos, un 45,8% de efectividad. Una cifra baja para la inversión del plantel y que contrasta con el 64,6% conseguido en el Apertura.

La estadística que expone al River de Gallardo y lo compara con el Clausura 2011 El equipo de River durante la temporada 2011. Foto: Redes Sociales El equipo de River durante la temporada 2011. Foto: Redes Sociales Y ahí aparece el dato que preocupa: ese 45,8% es prácticamente el mismo porcentaje del Clausura 2011, el torneo que desencadenó el descenso con Juan José López, cuando River sumó 45,6%. Apenas 0,2% de diferencia. Una coincidencia estadística que golpea por el peso histórico que tiene.

La comparación con los torneos previos a la B Nacional tampoco lo deja bien parado. En el Apertura 2010, River había logrado 54,4%; en el Clausura 2010, 38,6%; y en el Apertura 2008, el recordado último puesto con 24,6%. También queda lejos del rendimiento de su último título local con Gallardo, en 2021, cuando alcanzó un imponente 72%.

El repaso de las campañas de River en Ligas desde 2011 muestra altibajos marcados: campañas sólidas como la Liga 2014 (68,4%), la 2019/20 (68,1%) o la 2023 (75,3%), y otras muy por debajo de lo esperado, como la Liga 2016 con el propio Gallardo (37,5%) o el Inicial 2013 con Ramón Díaz (36,8%).