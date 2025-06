El tremendo guiño de un jugador clave de la Selección argentina para River: "Guardame una camiseta"

No obstante esta no es la primera vez que el Nicolás González demuestra su fanatismo por el cuadro de La Banda. En una de las últimas fechas FIFA, cuando llegó al país para concentrar con todos sus compañeros, dejó en claro que el marcador central de River lo insiste para que vuelva al fútbol argentino: “Con el Chino Martínez Quarta es con el que más hablo. Soy muy colgado con el teléfono, pero con el que más hablo es con él por la relación que tuvimos en Fiorentina. Me tira de vez en cuando para que vaya a River, yo me hago el boludo y le digo que todavía no, que un poco más adelante“, sentenció en diálogo con ESPN.