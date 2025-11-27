Detuvieron al exabogado de Wanda Nara: lo acusan de un millonario robo a Gonzalo Montiel

Esta mañana, el abogado Nicolás Agustín Payarola Hernayes fue detenido tras un allanamiento ordenado en el marco de una causa judicial en la que se investigan presuntas estafas, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo.

La detención del abogado , que supo trabajar para famosos como Wanda Nara , se llevó a cabo esta mañana en su domicilio en Beccar , en el partido bonaerense de San Isidro, luego de que el fiscal Cosme Iribarren, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavidez, ordenara una serie de allanamientos.

En paralelo, se produjo otro allanamiento en una oficina de Nordelta , perteneciente al partido bonaerense de Tigre.

La investigación inició a partir de denuncias presentadas por seis personas que aseguraron haber sido perjudicadas por el letrado, que previamente se había desempeñado como representante legal de figuras del ambiente mediático, entre ellas, Wanda Nara .

El 6 de octubre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional confirmó el procesamiento de Payarola, que está envuelto en una causa bajo la carátula de "estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo".

De acuerdo con NA, los damnificados identificados en la causa son María Ximena Braña, Juan Marcelo Montiel -padre del futbolista Gonzalo Montiel-, Macarena Posee, Silvana de Leonardis, Débora Grecco y Norma Graciela Vignoni.

El padre del jugador de River Plate acusa a Payarola de haberle robado US$700.000, dinero que le habría confiado, presuntamente, para avanzar en un proyecto inmobiliario. Sin embargo, el proyecto no llegó a concretarse.

Como si fuera poco, Payarola convenció a Montiel de conformar una sociedad, bajo el nombre de M&A Desarrollos Inmobiliarios. No obstante, todo el dinero que había destinado para esa sociedad, habría sido desviado a destinos ajenos al proyecto.

Mirá el segundo video de la detendicón de Nicolás Payarola

Detuvieron a Nicolás Payarola

Qué incautaron los policías durante los allanamientos

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron documentación relacionada con la causa, dispositivos de almacenamiento digital y teléfonos celulares. Estos elementos fueron considerados de interés para profundizar la investigación. La hipótesis principal apunta a que Payarola habría utilizado su rol profesional para cometer delitos vinculados a operaciones financieras y patrimoniales.

Los procedimientos se desarrollaron en dos localidades del norte del conurbano bonaerense. En Nordelta, se allanó un domicilio vinculado al abogado, donde se produjo su arresto.