MasterChef Celebrity reemplazaría a Maxi López por otro exnovio de Wanda Nara: de quién se trata
En la emisión de este martes del programa Intrusos revelaron la información respecto al polémico reemplazo en el exitoso ciclo de Telefe.
Este martes la periodista Paula Varela contó en Intrusos (América TV), que en MasterChef Celebrity (Telefe) están planeando hacer un polémico reemplazo tras la salida de Maxi López, exmarido de la conductora del reality.
"¿Sale un ex de Wanda y entra otro ex?", preguntó al aire la experta en espectáculos, allí contó que en el canal de la familia están encantados con la participación del exfutbolista, pero que tras su salida habrían decidido poner a L-Gante para reemplazarlo en el programa.
MasterChef Celebrity habría cerrado con L-Gante para reemplazar a Maxi López
Paula Varela aseguró que el cantante de RKT ya cerró con Telefe para ingresar a MasterChef y que también hay una mujer que entrará al programa pero no quiso dar precisiones.
Rodrigo Lussich especuló "Si Maxi López vuelve en enero con los tiempos para finalizar las grabaciones es por que gana MasterChef, si vuelve con un bebé recién nacido, vuelve para ganar".
Adrián Pallares agregó que el exmarido de Wanda Nara se ausentará para estar presente en el nacimiento de su bebé, por lo que el reemplazo de L-Gante será solo por un mes.