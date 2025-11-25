MasterChef Celebrity reemplazaría a Maxi López por otro exnovio de Wanda Nara: de quién se trata

En la emisión de este martes del programa Intrusos revelaron la información respecto al polémico reemplazo en el exitoso ciclo de Telefe.

Otra expareja de la mediática entrará al reality.

Este martes la periodista Paula Varela contó en Intrusos (América TV), que en MasterChef Celebrity (Telefe) están planeando hacer un polémico reemplazo tras la salida de Maxi López, exmarido de la conductora del reality.

"¿Sale un ex de Wanda y entra otro ex?", preguntó al aire la experta en espectáculos, allí contó que en el canal de la familia están encantados con la participación del exfutbolista, pero que tras su salida habrían decidido poner a L-Gante para reemplazarlo en el programa.

MasterChef Celebrity habría cerrado con L-Gante para reemplazar a Maxi López L-Gante L-Gante será el reemplazo de Maxi López. Instagram @lgantekeloke. Paula Varela aseguró que el cantante de RKT ya cerró con Telefe para ingresar a MasterChef y que también hay una mujer que entrará al programa pero no quiso dar precisiones.

Maxi López MasterChef Celebrity Maxi López dejará el reality de Telefe hasta después del nacimiento de su bebé. Foto: MasterChef Celebrity Rodrigo Lussich especuló "Si Maxi López vuelve en enero con los tiempos para finalizar las grabaciones es por que gana MasterChef, si vuelve con un bebé recién nacido, vuelve para ganar".