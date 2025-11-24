El jurado y la periodista protagonizaron un momento de máxima tensión que se viralizó rápidamente.

MasterChef Celebrity está teniendo un gran éxito en la pantalla de Telefe y, conforme la competencia avanza, los desafíos se vuelven cada vez más complejos para los famosos que están participando. En la edición del domingo se vivió un momento de tensión entre Damián Betular y Sofía Martínez que se viralizó rápidamente.

El desafío de la gala fue complicado, ya que los participantes se enfrentaron a la pasta rellena y todo se complicó a medida que el tiempo pasaba. En un momento de la noche y cuando el tiempo era poco, el pastelero fue a ayudar a Miguel Ángel Rodríguez quien se encontraba complicado con la receta.

En medio de todo esto, Sofía Martínez intento sacar provecho y le comenzó a consultar dudas al jurado y fue en ese momento donde estalló todo: "Estamos con problemas peores que un plato Sofía, por favor", expresó Betular de forma firme.

El picante cruce entre Damián Betular y Sofía Martínez en MasterChef Celebrity Damián Betular y Sofía Martínez se cruzaron fuertemente en MasterChef Celebrity: "Andate a la mie..." "Después te hacés la buena y a mi me molestan las falsas buenas", lanzó duramente el jurado de MasterChef Celebrity y rápidamente este clip se viralizó por las redes sociales despertando miles de opiniones. Luego de esta frase, Sofía Martínez se hartó y respondió duramente.